Метка страсти: названы 6 способов избавиться от засоса очень быстро

Засос — это обыкновенный синяк, который возникает из-за разрыва подкожных кровеносных сосудов. Стартует он обычно с темно-фиолетового или красного оттенка, сохраняется в течение 4–12 дней, за которые проходит все оттенки радуги. Если тебе нужно свести его срочно, воспользуйся нашими советами или уже оставь его в покое, пускай сам заживает.

У всех случаются ночи любви, следы которых видно на следующий день. Ничего плохого в этом нет: засосы — это те же синяки, и проходят сами за несколько дней.

Но если тебе предстоит выйти на работу, где коллеги замечают, даже когда ты поменяла марку тонального крема, а тебе не хочется становиться объектом чьего-то любопытства, вот тебе 6 способов избавиться от засоса, пишет Cosmo.ru.

Ложка

Возьми обычную столовую ложку, положи ее в холодильник на 8-10 минут, чтобы она охладилась. Затем достань и прикладывай к засосу. Холод помешает крови вытекать из поврежденных сосудов, а значит, и кровоподтек будет меньше. Учти, этот трюк сработает только в течение получаса после возникновения засоса, так что поспеши.

Теплый компресс

Прошло два дня, а засос все еще «сверкает» всем на зависть? Пробуем теплый компресс. Он должен раззадорить циркуляцию крови в поврежденной области — прикладывай смоченное теплой водой полотенце на 10 минут, несколько раз в день. В конце концов, засос начнет «выцветать».

Банан-спасатель

Звучит глупо (не глупее, чем «как избавиться от засоса»), но это помогает. Съешь банан, а шкурку «съедобной стороной» приложи к засосу на 10–30 минут. Повторяй трюк дважды в день. Даже если это не заживит твой синяк, ты получишь отличную дозу витаминов группы В.

Массаж

Мятное масло поможет уменьшить размер и «цветистость» засоса. Только убедись, что конкретно то масло, которое есть у тебя, можно наносить на кожу — всегда используй только разбавленное эфирное масло. Соотношение примерно такое: 12 капель масла-основы (кокосового или оливкового) и 1-2 капли эфирного масла.

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И обязательно сначала проверь, что у тебя нет аллергической реакции, а то будешь ходить не только с засосом, но и с сыпью по всему телу. Небольшое количество масла нанеси на засос и слегка помассируй.

Если у тебя нет масла, нанеси немного пасты на зубную щетку и «почисть» ей синяк.

Побольше витамина К

Брокколи, кейл, шпинат и бурый рис — ударим витаминами по засосу! Смешай это все в салат и ешь. На сам засос можешь нанести крем, который обычно используют от мешков под глазами, — как правило, он содержит витамин К.

Они все равно появляются!

Если ты обладательница тонкой деликатной кожи и засосы у тебя появляются, даже когда поцелуй был невинен, наноси побольше увлажняющего крема на шею. Когда кожа увлажнена, есть шанс, что засос растает, не начавшись.

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