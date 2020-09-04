Восстановить романтику между мужем и женой, даже спустя много лет совместной жизни, можно достаточно просто. Просто включите фантазию.

После нескольких лет супружеской жизни пара часто не чувствует той страсти и романтики, которая была в начале их отношений. И это, как уверяют психологи, является обычным явлением. Главное - вовремя выявить это и снова разжечь чувства.

Иногда незамужние пары могут посмеяться, когда слышат, что брак - это тяжелый труд. На самом деле так и есть.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Lifehack, на стадии встречаний партнеры не прилагают особых усилий, чтобы строить отношения, а живут, наслаждаясь жизнью. Поэтому даже самые нелепые спонтанные сюрпризы воспринимаются как романтические.

Эксперты выяснили, как с годами восстановить эти чувства. Отмечается, что эти советы актуальны как для женщин, так и мужчин.

Запланируйте вечернее свидание

Восстановить романтику можно достаточно просто: пригласите свою вторую половинку на свидание. Если у вас есть дети, позаботьтесь о том, кто с ними останется в этот день и наслаждайтесь вечером.

В это время рекомендуем посетить место, с которым у вас связано много воспоминаний до замужества. К примеру, любимая кофейня, в которой вы проводили время на выходных, или галерея, где состоялось первое свидание. Учтите, что во время карантина не все заведения работают, поэтому заранее стоит уточнить эту информацию.

Психологи отмечают, что общие воспоминания могут вернуть супругов к тому этапу, когда их чувства были полны романтики.

Говорите с любимым / любимой

Уделяйте время для откровенных бесед и обязательно интересуйтесь, что ваша вторая половинка любит или наоборот. Восстановить романтику помогает и похвала. К примеру, во время беседы вы можете сказать: "Не представляю, каким моя жизнь была бы без тебя. Люблю тебя".

Не забывайте проявлять нежность друг к другу, ведь после работы или дня с детьми мы часто забываем о своем партнере. А это ведет к тому, что пара начинает отдаляться.

Не забывайте быть красивым / красивой

Возвращаясь домой, не спешите переодеваться в удобную и не совсем привлекательную одежду. Это часто убивает романтику в первый год брака. Удивите своего партнера и встретьте его в наряде, который охотно бы одели в первые дни романа. И, поверьте, это может разжечь и утраченную страсть.

Делайте комплименты и не ищите недостатков

Вынос мусора, уборка, уход за детьми, шопинг в супермаркете - казалось бы, все эти вещи привычная рутина. И часто супруги делает большую ошибку, когда начинает искать, что партнер не сделал, или сделал не так, как вы этого хотели. Зато при случае похвалите вторую половинку, отметив, как она много делает для брака. Но стоит говорить искренне: хвалите за то, что на самом деле вызывает у вас восторг.

Также психологи часто рекомендуют сесть и составить список, за что вы любите вашу жену или мужа. Такой вид комплиментов также положительно повлияет на отношения.

Сюрприз без отдачи

Верните спонтанность в свой брак. К примеру, ожидая своего партнера на улице, возьмите чашку кофе, на котором напишите особую фразу или сердечко. Или же дома неожиданно пригласите партнера на танец, включив любимую песню. Однако не стоит требовать, чтобы на следующий день ваша половинка сделала то в ответ.

Будьте командой

Брак - это не соревнование, где в любой конфликтной ситуации нужно одержать победу. Зато обращайтесь как игрок, поддерживайте и помогайте своему партнеру. А чтобы вернуть романтику и немного взбудоражить чувства, устройте для себя и своего партнера игру. Например, пригласите друзей и сыграйте в настольную игру, где победа будет зависеть от вашей совместной работы.

Повеселитесь

Забудьте на день, что вы в браке. Попробуйте отдохнуть так, как вы только что встретились со своей второй половинкой. Психологи рекомендуют устроить своеобразную ролевую игру, когда супруги делает вид, что не знает друг друга. Тогда общение становится более свежим, а романтика и страсть вновь возвращаются в вашу жизнь.

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Автор: УНИАН