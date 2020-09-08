Ученые рассказали, как улучшить потенцию.

Регулярное употребление оливкового масла может снизить вероятность импотенции у мужчин в пожилом возрасте на 40%. Кроме того, она может существенно повысить уровень тестостерона - основного мужского полового гормона.

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К таким выводам пришли греческие исследователи, которые показали, что оливковое масло может предложить лучший и более долгосрочный вариант решения проблемы эректильной дисфункции, чем виагра, пишет 24 канал.

Ученые обнаружили, что диета, богатая оливковым маслом, поддерживает здоровье кровеносных сосудов, повышая циркуляцию в ключевых органах тела. В исследовании участвовало более 660 мужчин со средним возрастом 67 лет.

Специалисты также установили, что пожилые люди, которые хотят сохранить сексуальную активность должны хорошо питаться и осуществлять физические упражнения. Начиная со среднего возраста, средиземноморская диета повышает шансы мужчин сохранить сексуальную активность на длительный период.

Для этого необходимо лишь внести некоторые изменения в рацион питания, в частности употреблять оливковое масло вместо сливочного масла. Помогает также употребление орехов, фруктов, овощей и бобовых.

Причины эректильной дисфункции могут быть как психологическими, так и физическими. Ее могут вызвать стресс и депрессия, а также заболевания, которые влияют на кровообращение, включая заболевания сердца и диабет.

В свое время такие препараты, как виагра, произвели революцию в лечении импотенции, но в них могут быть побочные эффекты - головная боль, боль в спине и нарушение зрения. К тому же они не для всех эффективны и не подходят для людей с нестабильной стенокардией. Кроме того, виагру следует принимать заранее - задолго до полового акта.

Потенция: что известно

Проблемы с потенцией знакомы многим мужчинам, особенно после наступления 40-летия. Врачи предупреждают, что на потенцию может плохо влиять прием лекарственных препаратов.

Многие мужчины переживают из-за проблемы с потенцией. Чаще всего представители сильного пола сталкиваются с ней после 40 лет. Одна из главных причин - снижение уровня мужского гормона тестостерона. Как повысить потенцию и еще причины этой проблемы, читайте на УНИАН.

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К сексу остались считанные минуты, а член дремлет крепким сном. Наверное, каждый человек сталкивался с такой неприятной ситуацией. Мы решили разобраться, как быстро повысить потенцию без таблеток, чтобы не пришлось кричать: "Солнышко мое, вставай".

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Автор: УНИАН