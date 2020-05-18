Карантин не помеха: топ-6 романтичных способов сделать предложение любимой не выходя из дома

Недавний опрос показал, что ситуация с коронавирусом повлияла на предложения и свадебные планы более 53% опрошенных людей. Многим парам пришлось изменить свои планы.

Если у вас был гениальный план сделать предложение второй половинке этой весной, но карантин все испортил, то не огорчайтесь. Мы подготовили для вас несколько идей, как сделать это романтично, не выходя из дома.

Недавний опрос показал, что ситуация с коронавирусом повлияла на предложения и свадебные планы более 53% опрошенных людей. Многим парам пришлось изменить свои планы, пишет 24 канал со ссылкой на Brides.

Но пары все еще могут устроить романтическое предложение руки и сердца, не выходя из своего дома.

"Сейчас люди все меньше заботятся о показательности предложения, и просто хотят пережить этот особый момент со своим любимым человеком", – говорят эксперты.

Поэтому ниже приведены несколько романтичных и творческих способов сделать предложение дома.

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Как сделать предложения любимой дома

Воспроизведите слайд-шоу ваших воспоминаний

Что может быть романтитчніше, чем вместе вспоминать свою историю любви. Сложите старые фотографии и видео ваших отношений и воспроизведите слайд-шоу на ноутбуке или телефоне. Можете приготовить вино, обняться на диване и, возможно, даже зажечь свечи. И пусть любимый человек думает, что вы будете смотреть фильм. А после видео не забудьте сказать важные слова: "ты станешь моей женой".

Приготовьте любимое блюдо

Поскольку вы не можете во время карантина пойти в любимый ресторан (только если он имеет летнюю площадку), то приготовьте любимое блюдо самостоятельно дома. Обязательно добавьте до вечера вина и создайте романтическую атмосферу. А после этого достаньте кольцо и сделайте предложение.

Организуйте предложение перед друзьями онлайн

Попросите родных присоединиться к вам на онлайн-вечеринку или просто поговорить. Пригласите своих ближайших друзей и пусть все подготовят любимые напитки. Попросите всех поднять бокал и проголосіть тост, в котором и будет звучать предложение. Это будет точно незабываемо и неожиданно для вашей второй половинки.

Устройте "путешествие" в любимое место

Если фактические поездки сейчас невозможны, воссоздайте любимое место в вашем доме. Приготовьте блюда из кухни этой страны, выберите местную музыки или украсьте комнату в соответствующем стиле. И в середине вечера признайтесь второй половинке в любви и сделать предложение руки и сердца.

Наймите местную группу для того, чтобы они спели онлайн

Поддержка местного бизнеса сейчас важна как никогда. Поскольку вы не можете послушать любимую группу на улицах вашего города, наймите их спеть вам несколько песен онлайн (через Skype или Zoom). Они точно будут не против подзаработать, а ваш любимый человек будет в восторге. И не забудьте провозгласить ожидаемые слова.

Устройте прогулку по городу

В современном мире до сих пор есть множество безопасных способов выйти из дома. Выберите свободный вечер, прогуляйтесь со второй половинкой по вашим местах или в любимом парке. Если у вас есть машина, прокатитесь по вечернему городу. И не забудьте про место, которое является для вас особенным. Не говорят партнеру, куда вы едете, и уже там сделайте предложение.