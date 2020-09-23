Если быть наблюдательным, то можно увидеть признаки, которые говорят о недостаточной симпатии со стороны парня.

Распознать на самом ли деле девушка нравится парню иногда бывает сложно. Однако, если быть более наблюдательным, то можно выделить некоторые признаки, которые свидетельствуют о недостаточной симпатии со стороны парня.

Читайте такжеСексологи рассказали, как правильно отказать мужчине в сексеОн пишет неделю, а затем исчезает. Ты знаешь, что вроде бы нравишься ему и вместе вы хорошо проводили время, но как только ты принимаешь его привычку исчезать без объяснений, игра окончена, пишет cosmo.com.ua.

Он лайкает твои фото в Инстаграме и посты на Фейсбуке, но не инициирует общение. Таким образом он говорит тебе: «Я все еще жив и все еще помню о тебе, правда недостаточно хорошо, чтобы пригласить куда-то».

Он говорит, что не готов к обязательствам. Такой парень заранее предупреждает, что рассчитывать на что-либо кроме секса, не стоит.

Он предпочитает встречаться с тобой не наедине, а в компании друзей. Время от времени он приглашает девушку на свидания, но, в основном, они проходят в компании друзей и подружек.

Он флиртует с тобой, когда выпьет, но когда трезв, относится, как к другу. Boys will be boys, списывай это на алкоголь.

У него много друзей-девушек и с ними он ведет себя так же, как и с тобой. Это говорит о том, что ты для него вовсе не особенная. Он может с тобой разве что дружить и то, когда не будет компании поинтереснее.

Он слишком много говорит о том, как ценит свободу. Нельзя заставить кого-то остепениться, когда он не хочет и нельзя внушить желание строить с отношения, когда его и в помине нет.

Он не форсирует секс, потому что понимает: ты увлечена им гораздо больше, чем он тобой. Если он нормальный, воспитанный парень, то не станет делать тебе больно: укладывать в постель и сразу же бросать.

Он до сих пор говорит о своей бывшей. Скорее всего, у него есть личные проблемы или сердечные раны, которые еще не затянулись. Ты можешь выступать в качестве отвлекающего фактора, но это не значит, что ты решишь его проблемы.

Он говорит, что ты заслуживаешь лучшего. Да, он на самом деле имеет это в виду. Возможно, между вами и была искра, но если момент и настрой не тот, то ничего не получится.

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Автор: УНИАН