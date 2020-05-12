Точно будет секс: 7 лайфхаков для успешного знакомства

Карантин наконец-то подходит к концу, а это значит, что впереди у нас новые встречи, знакомства и романы. И начать готовиться к бурной личной жизни можно уже сейчас.

Качество отношений, включая самые интимные, нередко зависит от подкованности и эрудированности партнеров в откровенных вопросах. В помощь начинающим эрудитам – семь лайфхаков для успешного общения.

Лайфхак для новичков на сайтах знакомств: подбирайте для аватарки фото, где вы откровенно так себе. Серьезно! Толку от "среднего" фото будет больше, чем от фотошопленного изображения, далекого от оригинала. Парни и девушки с чрезмерно сексуальной и идеальной внешностью попросту отталкивают потенциальных партнеров: большинство просто сомневается, что дотягивает до их уровня, пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail.

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Найти партнера для раскрепощенных встреч вдвоем – теперь вообще не проблема. Устанавливаете в смартфон приложение для знакомств и нажимаете на кнопку. Дальше – дело за малым. Если что: с помощью онлайн-сервисов теперь знакомится, если не большинство, то половина человечества. Агентство Reuters не так давно исследовало эту тему. И вот: почти половина опрошенных мужчин от 18 до 40 лет переспало и не раз с незнакомками, которых они встретили в интернете.

Хороший секс хорош в любое время суток. Но у занятий любовью по утрам есть дополнительные бонусы. Во-первых, с 7 до 9 утра мужская кровь самая горячая: в это время в ней бурлит суточный максимум тестостерона, а значит, желания и возможности на высоте. Во-вторых, утренний секс по сравнению с ночным менее энергозатратный. Голова еще свежа, настроение не испорчено – ничто не мешает наслаждаться друг другом. В-третьих, оргазмы по утрам стимулируют выброс гормонов эндорфинов, а они повышают иммунитет и стрессоустойчивость. Ну и потом, есть такое интересное исследование ученых: карьерный статус и заработки у людей, практикующих утренний секс, выше, чем у тех, кто его игнорирует.

Пить или не пить на свидании, если планы далекоидущие? Сексологи долго думали на этот счет, проводили эксперименты, прикидывали и пришли к выводу: бокал шампанского (бокал, а не бутылка!) перед сексом продляет эрекцию на целых полчаса. Не бренди, не виски, не пиво, а именно шампанское. Сердцу и мозгу от этого напитка в небольших дозах тоже сплошная выгода. Так что бутылка брюта, как и упаковка презервативов, всегда должна быть под рукой.

Первая фраза при первом знакомстве часто решает все. Женщинам обычно нравится прямота, но только не из серии: "В этой кофточке ты будешь отлично смотреться на моем диванчике". Лучше подъехать по-другому: "Пообедаем вместе? Какие у вас планы на вечер? Может быть, встретимся чуть позже?". Как ни странно, хорошо работают банальные вводные о погоде: "Ну и жара сегодня! Отличная погода для подготовки к марафону!" Атлеты у дам по-прежнему в приоритете. Идеальную фразу для первого знакомства якобы нашли японцы, звучит она так: "В следующем году посмеемся вместе в этот же день!" Мол, тут и намек, что в следующем году вместе будем, и посмеемся, а значит, вдвоем не скучно. Впрочем, наши дамы не японки, не факт, что оценят такой неформат.

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Ситуация: вам нравится дама, а вы ей не особо. Как повысить собственный рейтинг? Лайфхак от венских ученых – пригласить ее куда-нибудь послушать музыку. Дело было так: ста участницам эксперимента предложили оценить привлекательность мужских лиц до и после концерта. В итоге после музыкального допинга притягательность мужчин в женских глазах выросла на несколько баллов. И чем сложнее и интереснее была музыка, тем круче оказался эффект. Кстати, на мужчин музыка в этом смысле не действует: если она ему не нравится, то хоть три часа в наушниках просиди – бесполезно.

Чувство юмора – известный афродизиак. Посмейтесь вместе – расскажите партнеру про самые нелепые исследования британских ученых на тему секса. Прикол первый: хозяева собак занимаются любовью чаще, чем хозяева котов ("собачники" делают это трижды в неделю, а "кошатники" – дважды). Видимо, проактивность собак как-то заводит их хозяев, а вальяжность котов расслабляет. Прикол второй: люди с разными взглядами на политику не чувствуют сексуальный аромат друг друга. Другое дело, если партнеры состоят в одной политической партии – феерический оргазм им обеспечен! Исследование третье: самые активные в сексе – любители горячих бутербродов. Какая связь между темпераментом и любовью к хот-догам, ученые не уточняют, тема для фантазий остается открытой.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая.

4 мая правительство продолжило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая. В частности, разрешена деятельность кабинетов стоматологии, салонов красоты и парикмахерских, учреждений бытового обслуживания, работа адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

В Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрированы 16 тыс. 23 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки - 375 новых случаев заболевания.