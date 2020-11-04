Только женщина может принимать решение, нужны или нет в определенный момент отношения. Особенно, если она еще не отошла от предыдущих.

Отношения — это всегда серьезно, даже если изначально женщина хотела просто расслабиться или забыть бывшего. Но не стоит их искать, если чувствуешь, что еще не готова делить свою жизнь с мужчиной.

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Страшно оставаться одной

Если женщина столкнулась с тем, что боится оставаться дома одна или просто быть без партнера, нужно не в Tinder регистрироваться, а записываться на прием к психологу или психотерапевту. Или заниматься самоанализом и искать причину этих чувств. Иначе ни мужчина, ни отношения не помогут восстановиться и снова себя чувствовать уверенной. Фобии — это очень серьезно.

Частые мысли о прошлых отношениях

Одно дело, когда девушка их анализирует и пытается понять, что же случилось и кто виноват. Другое, если просто злится на бывшего или бывших, обвиняет их в чем-то или, что хуже всего, скучает по ком-то. И если у тебя именно последний случай, начинать сразу новые отношения не стоит. Может, клин и выбивают клином, но гарантии, что ты не будешь сравнивать нового мужчину с предыдущим, нет. А значит, прежде, чем вступать в отношения, стоит окончательно разобраться с прошлой жизнью и отписаться ото всех бывших.

Недовольство собой и своей жизнью

С одной стороны, иногда девушки боятся отношений, потому что не любят свое тело. С другой, бросаются каждому парню на шею, чтобы доказать, что психологический дискомфорт не мешает им оставаться собой и жить активной жизнью. Это очень плохо. Ведь уверенный в себе мужчина ожидает, что рядом с ним будет такая же сформированная личность со своими хобби, взглядами на жизнь и принципами. И если девушка только делает вид, что все хорошо, а на самом деле каждый вечер устраивает драму на тему недовольства собой и жизнью, парень не сможет постоянно доставать ее из депрессивного состояния.

Желание быть, как все

Это одно из самых больших лже-желаний, которое часто приводит девушек к вступлению в абьюзивные отношения. Почему так происходит? Потому, что, когда все подруги давно в отношениях, и только ты не знаешь, с кем пойти в кино, начинаешь искать лишь бы кого. Но такой подход к выбору партнера иногда заканчивается очень болезненно для девушки. Она может ощущать в отношениях дискомфорт или просто так и не полюбить нового мужчину.

Хотеть отношений, чтобы отстали родственники

Может, близкие и понимают, что нужно время подумать, все взвесить. Но в душе «желают тебе только добра» и считают, что оно возможно исключительно в отношениях с кем-то. Но не стоит вестись на эти советы. Жизнь твоя, чувства твои, а значит, только тебе стоит принимать решение, нужны или нет в определенный момент отношения. Особенно, если ты еще не отошла от предыдущих.

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Автор: УНИАН