Как понять, что мужчина влюблен: названы 10 верных признаков

Он беспокоится, чтобы ты безопасно добралась домой. Это может быть всего лишь короткая смс: «Ты дома?», но даже она свидетельствует, что он за тебя переживает.

Порой понять, какие чувства испытывает мужчина трудно. Однако, названы 10 признаком того, что он влюблен.

Читайте такжеУченые выяснили, что мужчины и женщины влюбляются по-разному

1. Он дарит цветы без причины, не дожидаясь Дня рождения или 8 марта, пишет cosmo.com.ua.

2. Он старается доводить тебя до оргазма. Возможно, ему не хватает постельного таланта, но он делает все возможное, чтобы тебе было хорошо.

3. Он не утыкается в телефон, когда ты рядом. Все мы видели такие парочки, которые смотрят не друг на друга, а на экраны своих смартфонов за ужином.

4. Он обнимает даже ночью, когда ты спишь. Возможно, это тебя раздражает, ты просыпаешься, но он все равно методично пытается тебя обнять.

5. Он беспокоится, чтобы ты безопасно добралась домой. Это может быть всего лишь короткая смс: «Ты дома?», но даже она свидетельствует, что он за тебя переживает.

6. Он помнит все, что ты ему говорила, даже самые мелочи. Как-то ты рассказывала ему о любимой помаде и вуаля – он дарит тебе именно этот оттенок.

7. Он считает тебя красивой и делает комплименты даже в самые неудачные для твоей внешности дни. С этим парнем твоя уверенность в себе и своей привлекательности только возрастает.

8. Даже если он не слишком эмоционален, то все равно становится сентиментальным рядом с тобой. Этот парень – брутальный лидер, который не плакал ни разу в жизни, но любовную записку от тебя он хранит в кошельке и регулярно перечитывает.

9. Он дразнит тебя (в хорошем смысле). Этот парень знает, как тебя рассмешить даже в самый неудачный день, но его шутки никогда не бывают обидными.

10. Он хочет, чтобы ты проводила время с его друзьями. Пусть ты не всегда рада вечерам в компании его парней, но он всегда зовет тебя на их совместные «вылазки», потому что хочет, чтобыты была рядом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram