Презерватив - важная составляющая секса. И хоть все знают, как им пользоваться, все же есть некоторые правила, которые стоит помнить всегда.

Мы все должны знать, как правильно пользоваться презервативом, правильно? Университет Индианы назвал самые распространенные ошибки при использовании латексного изделия. Вы будете удивлены.

Обратите внимание на эти ошибки, чтобы не делать их.

Топ-10 правил использования презерватива:

1. Оденьте презерватив вовремя. Многие исследования свидетельствуют о том, что от 17 до 51 процента испытуемых совершали одну и ту же ошибку: они надевали презерватив слишком поздно – когда акт уже начался. Но естественная смазка пениса может содержать сперматозоиды или вирус ВИЧ. Поэтому лучше одевать его сразу же, когда половой член достаточно эрегирован, пишет Радио МАКСИМУМ.

2. Не снимайте слишком рано. От 13,6 до 44,7 процента испытуемых снимали презерватив слишком рано. Снимайте его только тогда, когда пенис больше не эрегированный, и, если вы хотите обниматься после секса, помойтесь и высушите пенис.

3. Разверните презерватив на половом члене, а не раньше. Невероятно, но факт: от 2,1 до 25,3 процента испытуемых сначала развернули презерватив, а затем натягивали на половой член. Это ошибка!

4. Оставьте место вверху. При надевании презерватива от 24,3 до 45,7 процента мужчин не оставили места для спермы. На самом деле сначала необходимо вытолкнуть воздух из кончика, предварительно зажав его между двумя пальцами.

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5. Никаких исправлений. От 4 до 30,4% испытуемых признались, что иногда в пылу страсти они пытаются натянуть презерватив не той стороной, то есть на изнанку. Если вы нашли ошибку, просто выверните презерватив и действуйте дальше. Если презерватив неправильно надет, то секрет пениса со сперматозоидами и вероятными вирусами может вытечь и попасть во влагалище.

6. Сначала полностью наденьте, а потом приступайте. От 8,8 до 11,2 процента участников опроса заявили, что они не надели презерватив полностью перед тем, как начать.

7. Откройте упаковку пальцами. От 2,1 до 11,2 процента испытуемых открывали упаковку презерватива острым предметом: ножом, ножницами или даже зубами. Эти предметы могут не только открыть упаковку, но и повредить презерватив.

8. Проверьте презерватив перед использованием. Перед использованием презерватива обязательно проверьте, цел ли он. Согласно исследованиям Университета Индианы, от 74,5 до 82,7% мужчин этого не делают! Сначала найдите срок годности. Затем проверьте, в порядке ли сама упаковка. Наконец, рассмотрите само изделие: если презерватив сухой или липкий, лучше его не использовать. Он мог быть поврежден в процессе изготовления или упаковки. При надевании обращайте пристальное внимание на то, есть ли где-нибудь дырки или дефекты. Малейшее повреждение может сделать его непригодным для использования.

9. Используйте подходящий лубрикант. От 16 до 25,8 процента испытуемых заявили, что они не использовали лубрикант. Проблема в том, что если вы занимаетесь сексом в течение определенного периода времени, риск разрыва презерватива без смазки выше, чем с ним. Убедитесь, что вы приобрели гель, совместимый с латексными презервативами, то есть не содержащий масла. 3,2 процента мужчин и 4,7 процента женщин не интересовались составом смазки и его влиянием на латекс.

10. Используйте презерватив только один раз. Невероятно: от 1,4 до 3,3 процента испытуемых заявили, что использовали один презерватив по меньшей мере дважды! Что может быть безумнее?

И последнее: храните правильно. Почти 19,1% участников исследования неправильно хранят презервативы. Пребывание в кошельке, кармане или бардачке автомобиля снизит их долговечность, поскольку изделия подвергаются сильному нагреву, воздействию света и постоянному трению.

Будьте ответственными. Помните о том, что недостаточно просто надеть презерватив, чтобы быть уверенными в том, что после секса не возникнет никаких неприятностей.

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Автор: УНИАН