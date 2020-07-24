"Уф, вот это дааа!": 6 способов для усиления оргазма партнера (18+)

Об оргазме, который мужчина и женщина испытывают одновременно, говорят как о священном секс-граале. Или как о показателе того, что партнеры идеально подходят друг другу. Или как о точке невозврата, которая сулит отношениям процветание и гармонию. Рассказываем, как сделать оргазм более ярким.

В чем разница между «Уф, хорошо!» и «Ооооо!!! Вот это дааа! Что это было?»? В том, что во втором случае ты постаралась доставить удовольствие любимому человеку и преуспела в этом.

Вот несколько способов подарить мужчине отличные ощущения – еще более насыщенные, чем обычно, пишет Cosmo.

1. Заставь его хотеть тебя головой, а не только телом

Прелюдия хороша не только тем, что она уравнивает ваши шансы получить удовольствие. Мужчине она нужна не меньше – для того, чтобы его эмоциональный накал не отставал от физического возбуждения. Тогда и ощущения в итоге будут гораздо ярче.

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Чтобы его настроение не отставало от физического настроя, попробуй сделать вот что. Когда вы целуетесь, проведи губами по его шее вверх к уху. Это вызовет всплеск гормонов, которые отвечают за моральное возбуждение.

2. Не спеши обнажиться

Страстно сорвать с себя или друг с друга одежду и забросить ее на люстру – это, конечно, круто. Но можно пойти и другим путем.

Слегка отстранись и, глядя любимому в глаза, медленно и чувственно сними с себя один предмет одежды за другим. Любовное томление – это отличный способ приготовления партнера к взрывному оргазму, поэтому не забывай включать его в меню.

3. Электричество прикосновений

Если человек идет в спортзал, он всегда начинает с разминки. Интимным местам разминка нужна не меньше, чем трицепсам и квадрицепсам.

Прежде чем начать сексуальный акт, разогрей его член легкими поглаживаниями от основания к головке. Таким путем ты разбудишь множество нервных окончаний и повысишь чувствительность, откалибровав центр удовольствия в его мозге так, чтобы он реагировал даже на легкую стимуляцию.

4. Необузданная страсть

Прежде чем впустить в себя член партнера, посвяти немного времени оральным ласкам. Несколько раз скользни языком вверх-вниз по стволу, затем удели несколько минут уздечке. Щекочи ее языком, затем сразу же позволь ему войти в себя, пока его нервы еще на взводе.

5. Задержи его на пике

Когда ласкаешь мужчину, несколько раз позволь подойти ему к самому краю блаженства, но не давай сделать шаг за край. Как только почувствуешь, что он почти уже «все», остановись, дай ему отдышаться. Но не прерывай контакт вовсе, продолжай легкие, неторопливые поглаживания. Когда дыхание партнера восстановится – возвращайся к прежним скоростям.

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Когда ты наконец-то позволишь ему испытать оргазм, тот будет гораздо интенсивнее.

6. Используй каждое мгновенье

Когда его удовольствие достигло критического уровня и парень... хм, «начинает кончать» - не время сидеть сложа руки. Ускорь свои движения! Мужчины имеют тенденцию замедляться во время оргазма, купаясь в волнах пьянящего адреналина. Но если ты продолжишь стимуляцию до победного конца, он насладится каждой секундой кульминации.

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