Ты не хуже, а соперница – не лучше: как пережить измену

Пережить измену непросто. Но еще сложнее - принять решение: уйти или простить.

К сожалению, с изменой мужа или изменой жены сталкивалось большинство из нас. Общество менее терпимо к женским изменам. А вот измены мужчин воспринимаются более терпимо. Но все мы знаем, что измена любимого – это всегда удар и обида, даже если убедить себя в том, что такова природа мужчин.

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Ты решила разоблачить измену мужа? Прежде, подумай, готова ли ты знать всю правду и хочешь ли сохранить отношения? Порой, на многое стоит закрыть глаза ради собственного спокойствия, пишет cosmo.

Признаки измены мужчины

Даже самый невозмутимый врун или талантливый притворщик после измены ведет себя иначе. Признаки измены любимого несложно заметить:

у твоего мужчины появился несвойственный задор и блеск в глазах. Если это не связано с успехами на работе или новымы увлечениями (спорт, вождение, путешествие), можно бить тревогу. Такое возбуждение может быть вызвано повышенным женским вниманием и ощущением собственной сексуальности в глазах девушек;

он чаще посвящает время друзьям, помогает им в решениях срочных проблем, объясняя этим свое отсутствие или ночевки вне дома;

мужчина начал тщательнее следить за собой, у него появился свежий парфюм, новый галстук, он регулярно бреется;

он вздрагивает, если ты смотришь в монитор из-за его спины и спешит ответить на звонок, пока ты не увидела номер;

он стал менее активен в сексуальном плане и все чаще ссылается на работу и усталость, хотя его нагрузка не увеличилась ;

он обвиняет тебя в том, что ты слишком подозрительна и устраиваешь драму; во время ссор спешит обвинить тебя.

Измена раскрылась

Если ты все-таки узнала или стала невольной свидетельницей супружеской измены, это может стать тяжелой травмой как для тебя, так и для изменника. Измена мужа может быть глупой ошибкой, о которой он искреннее сожалеет. Позволь ему самому забыть об измене и не совершай непоправимых ошибок сама, ставя крест на браке или отношениях. И твоя, и ваша общая жизнь после измены не будет прежней, но измена может и укрепить ваш союз. Изменив, мужчина может измениться и сам, поняв, как легко можно потерять тебя. Однако, если мужчина признается в измене сам, это может означать только конец браку. Каждый взрослый человек понимает, насколько измена ранит чувства, как она разрушительна для любви. Тот, кто желает сохранить свои отношения, вряд ли станет открыто признаваться в измене, отрицая свою вину даже при весомых доказательствах. Признаваясь в измене, супруг, скорее всего, не стремится сохранить брак.

Как пережить измену мужа?

Во-первых, никогда не вини себя в случившемся. Ты не хуже, а соперница – не лучше. Вспомни, почему ты увлекалась одними мужчинами, а другие вдруг переставали тебя интересовать. Все мы разные, и причина вовсе не в превосходстве одних над другими. Если после измены ты осталась с мужем, позволь ему самому залатать дыры в вашем браке и не поднимай больную тему, стараясь пробудить в нем чувство вины. Он тоже переживает измену, поверь.

Если после измены ты снова свободна, воспринимай это как новый этап в своей жизни. Пусть измена мужа станет поводов для изменения себя: новая стрижка и цвет волос, новый ремонт, домашнее животное, внеплановый отпуск и путешествие. Да, советы стары как мир, как и супружеские измены. Но они работают! Измена ложится черной меткой на того, кто изменил. А для тебя это всего лишь одно из многих жизненных испытаний, которые ты проходила и пройдешь не раз.

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