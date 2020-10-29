Секс это одно из немногих занятий, где поощряется прокрастинация. Ситуация, когда он уже закончил, а ты — только разогрелась, бывает довольно часто. Эксперты рассказали, как избегать таких неприятностей и что делать, если тебя все-таки обогнали.
- Мастурбация
Мастурбация за пару часов до секса поможет ему держаться дольше. Дело в том, что эякуляция во время мастурбации снижает чувствительность члена, и ему потребуется больше времени, чтобы достичь оргазма во второй раз. В этом методе есть одна проблема: у некоторых мужчин резко падает либидо, если они уже мастурбировали. Так что, если будете использовать этот способ, лучше всего, если он будет мастурбировать как минимум за 2 часа до занятия любовью. Если ты соберешься помочь ему в этом, совместная мастурбация может стать интересной разогревающей игрой перед «главным блюдом», пишет Cosmo.
- Пролонгирующие средства
Сегодня на рынке представлено множество презервативов и смазок с ментолом, которые снижают чувствительность члена и помогают продлить половой акт. Только не забудь сначала протестировать средство на сгибе локтя, чтобы убедиться, что у тебя нет аллергии.
- Не только член
Даже если он «сорвался» и тебе не удалось получить оргазм, не беда. Ведь секс может быть и без проникновения члена во влагалище. Попроси его помочь тебе руками или языком.
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Техники отсрочки оргазма: что это
Существуют также особые методы, которые помогают мужчинам продержаться дольше.
- Метод «Стоп-старт»
Суть метода очень проста: непосредственно перед достижением оргазма мужчине следует остановиться и начать снова, только когда волна возбуждения немного спадет. При этом можно сделать один или несколько глубоких вдохов, чтобы расслабиться.
- Техника 7–9
Суть метода в чередовании семи быстрых и девяти медленных фрикций. С помощью такого сочетания мужчина не сможет слишком быстро прийти к финишу и при этом не будет чересчур вялым, чтобы тебе стало скучно.
- Смена позиций
Если в какой-то позиции мужчина кончает слишком быстро, решение проще некуда: просто предложи ему другую позицию. Такой несложный выход, как смена угла, может здорово разнообразить вашу сексуальную жизнь. Не возбраняется при этом менять позу и во время секса — нет закона, согласно которому как начал, так обязан и закончить. Лучшими позами для отсрочки эякуляции считаются те, во время которых мужчина не слишком глубоко проникает в женщину. Например, поза «Ложечки», когда любовники ложатся на бок, мужчина сзади. Это одновременно очень нежная и при этом удобная позиция.
- Эрекционные кольца
Благодаря частичному сдерживанию кровотока, эректильные кольца задерживают эякуляцию и помогают продлить удовольствие для обоих партнеров. Кроме того, такие кольца придают пенису, так сказать, «уверенности в себе» и твердости намерений — они даже помогают в случае эректильной дисфункции. Обычно для секса с партнершей кольцо надевают на ствол члена, так как оно будет задевать и стимулировать клитор, а мужчине поможет поддерживать эрекцию дольше обычного.
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