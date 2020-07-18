Как не испортить первое свидание: эксперты назвали основные ошибки девушек, которых надо избегать

На первом свидании мужчины могут заметить "тревожные звоночки", после которых они не захотят продолжать с вами общение.

Первое свидание всегда волнительно. Поэтому некоторые девушки могут допустить слишком серьезные ошибки, пытаясь поразить партнера, и этим его испортить.

Предлагаем вам несколько вариантов, которых стоит избегать, чтобы понравиться своему избраннику, пишет журнал Cosmo.

Как девушке не надо вести себя на первом свидании

Вы на все соглашаетесь

Это не совсем правильная позиция для первого свидания, ведь большинство парней ищут для себя харизматичную девушку с особым характером, взглядами и ценностями. Также не стоит забывать, что все люди разные, и именно за это нравятся друг другу. Поэтому не стоит копировать кого-то и всегда соглашаться, лучше покажите, что вы имеете собственное мнение и является индивидуальностью.

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Вы преувеличиваете с макияжем

Современные девушки знают много секретов в макияже, которые делают их красивее. Однако эксперты советуют на первое свидание выбрать естественный макияж с минимум косметики. Ведь парень со временем все равно увидит вашу натуральную красоту и будет неприятно, если это вызовет у него удивление.

Вы опаздываете

Не все мужчины могут понять, сколько времени девушке нужно для того, чтобы собраться на свидание. Но это время стоит рассчитывать и заранее начинать, чтобы не опоздать. Потому что если он будет ждать больше часа, то его нервы и настроение точно будут испорчены.

Вы говорите с ним, как с ребенком

Иногда девушки используют уменьшительно-ласкательные слова почти в каждом предложении, однако это мало кому из мужчин нравится, особенно на первом свидании. Ведь ребята мечтают встретить настоящую вторую половинку, а не маму и ребенка в одном лице.

Вы рассказываете о своей армии поклонников

В современном мире не все ребята спешат завоевать сердце девушки, а потому за ваши рассказы о своих поклонниках, парень на первом свидании не захочет отвоевывать вас. Скорее, совсем наоборот – это его отпугнет. Поэтому, не говорите о сторонних и бывших на первой встрече.

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