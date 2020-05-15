Топ-3 законов привлекательности: эксперты рассказали, как человек выбирает себе пару

Ученые убеждены, что человек имеет образ идеального партнера.

Есть определенные критерии, по которым человек выбирает себе партнера. Ученые попытались узнать, как это происходит и что влияет на выбор человека. Выводы оказались довольно неожиданными.

С одной стороны, простой и логичный принцип выбора – людям нравится кто-то, и это единственный аспект, который имеет значение. Но в то же время выбор часто бывает обусловлен потребностью к ориентирам – людям также нравится доверять шаблонам, пишет Elle.

Читайте такжеПсихолог дала советы, как влюбленным сохранить отношения на расстоянии во время карантина

Недавнее исследование, опубликованное в американском журнале Science Advances, подтверждает, что общие стандарты проникли во все сферы нашей жизни, включая отношения. Вывод ученых заключается в том, что почти три четверти пользователей приложений для знакомств предпочитают вступать в общение с теми, кто на 25% вожделеннее них самих.

Отношения с человеком, который как бы дополняет ваши недостатки своими достоинствами, льстят самолюбию и позволяют избавляться от внутренних комплексов. В результате такие люди становятся более уверенными в себе, а их самооценка повышается.

Как же ученые вычислили этот показатель? Профессора кафедр социологии и психологии Мичиганского университета проанализировали сотни тысяч сообщений, которыми обменивались на сервисах знакомств более чем 186 тысяч мужчин и женщин.

Все особенности, которые делают человека привлекательным, можно разделить на две категории: общепринятые (приятная внешность, интеллект, чувство юмора) и уникальные (допустим, вам очень нравится едкий сарказм, карие глаза и глубокие познания в истории династии Цин).

Эксперты уверяют, что совместимость – это очень сложная алхимия. Так, поиск партнера, как правило, определяется хаосом: сделав первый шаг, онлайн или в реальности, вы передаете свое романтическое будущее в руки незнакомца со всеми непредсказуемыми капризами, на которые способны незнакомцы.

Интересно, что издание Gazeta назвала три причины, по которым люди выбирают себе пару:

Подсознательный идеал

В подсознании каждого из нас есть образ идеального партнера и как только появляется кто-то более-менее похожий на него/нее, мы влюбляемся в этого человека.

Нарциссический поиск

Подсознательно люди могут выбирать партнера, который обладает теми качествами характера, которые они хотели бы видеть у себя. То есть, ищут в партнере идеализированное отражение самого себя.

Поиск Эдипа

Почти у каждого мужчины есть комплекс Эдипа, а у женщины – комплекс Электры. Поэтому женщины очень часто влюбляются в мужчин, которые чем-то похожи на их отца, а мужчины ищут женщину, похожую на мать. Но, если отношения с родителями были очень плохими, может случиться и наоборот – чем меньше сходство, тем сильнее симпатия.