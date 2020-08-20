Семь советов, как ласкать мужчину, чтобы он получил максимальное удовольствие

Существует больше сотни способов доставить мужчине удовольствие при помощи оральных ласк. Конечно, какие-то партнеру могут не понравится, но большинство техник его приятно удивят.

О том, чтобы доставить мужчине в постели удовольствие дано немало советов. Однако мужчины не меньше женщин нуждаются в предварительных ласках.

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Существует больше сотни способов доставить мужчине удовольствие при помощи оральных ласк. Конечно, какие-то партнеру могут не понравится, но большинство техник его приятно удивят. Поэтому не бойся вместо привычной «глубокой глотки» нежно придавливать, облизывать и покусывать член. Да, не забывай при этом об яичках, мошонке и простате. Только будь с ними еще более нежной и аккуратной, пишет cosmo.com.ua.

Используй секс-гаджеты

От вибронасадок на язык и вакуумных стимуляторов до вибропуль и массажеров. На этой «войне» точно все средства хороши. Лишь бы они приносили удовольствие тебе и мужчине. Поэтому перед покупкой любого из гаджетов обязательно поговори с партнером и узнай, чего он ожидает от таких ласк с применением игрушек. А лучше - возьми мужчину с собой в секс-шоп. Это сближает, интригует и заводит!

Не забывай о лубрикантах

Во-первых, они действительно делают оральный секс более приятным как для тебя, так и для партнера. Конечно, во время минета у мужчины выделяется предэякулят — вязкая прозрачная жидкость, которая частично может заменить лубрикант. Но чем больше длятся ласки и чем они интенсивнее, тем больше при этом требуется увлажнения. К тому же, если, скажем, ты чередуешь минет с поцелуями, предэякулят очень быстро высыхает. А слюны на хорошие ласки не хватит. Да, а во-вторых, некоторые из лубрикантов даже помогают справиться со рвотным рефлексом при глубоком минете.

Будь активной, но не спеши

Ласки — история не о скорости. У вас не секс-марафон, где ты за пять минут должна довести мужчину до оргазма. Ласки вообще-то и не должны им заканчиваться. Основная задача прелюдий — подготовить тело партнера к близости и настроить самого мужчину на определенную волну. Потому так важно применять много техник того же минета и целовать поочередно все эрогенные зоны, но делать это в умеренном темпе. И не очень медленно.

Не кусайся и не царапайся

Это всегда больно. А когда речь о пенисе и мошонке — невыносимо больно. И каким бы сильным и мужественным ни был твой партнер, такие ласки ему точно не понравятся. Поэтому с зубами и ногтями нужно быть аккуратной. Так, можно покусывать, но очень-очень нежно кожу возле пениса, грудь и уши. А ногтями проводить только по животу или спине. Шею лучше не трогать. Кожа в этой зоне весьма тонкая, и ты можешь случайно оставить покраснения или даже раны.

Попробуй эротический массаж

Здесь можешь дать волю фантазии и использовать самые разные предметы. Перья, плетки, вибраторы, шоколад, горячий воск, шелк, фрукты — для эротического массажа подойдут и продукты, и секс-игрушки. И, конечно, твое тело. Главное, используй при этом специальные масла, которые, попадая на слизистые, не вызывают покраснений и зуда.

Говори комплименты

Согласны, во время орального секса поговорить не получится. Но, скажем, при нежных поцелуях или эротическом массаже можно шепнуть своему мужчине на ушко несколько комплиментов. Только постарайся отказаться от банальных «какой ты тигр» или «ты лучший». Это даже звучит скучно. А вот фразы а-ля «я ждала целый день, чтобы поцеловать твой большущий пенис» — уже что-то! Только не переусердствуй, комплимент всегда должен быть искренним.

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Автор: УНИАН