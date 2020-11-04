Один из советов - эротический массаж. Для него можно использовать самые разные предметы - перья, плетки, вибраторы, шоколад, горячий воск, шелк, фрукты.

Удовлетворить мужчину в постели желает каждая женщина, однако для того, чтобы это получилось есть некоторые советы.

Читайте такжеНазвана десятка секретов лучшего секса в жизни, которые можно почерпнуть из порнофильмов

Издание cosmo.com.ua приводит некоторые из них.

Эксперименты с техниками минета

Есть больше сотни способов доставить мужчине удовольствие при помощи оральных ласк. Какие-то парнтеру могут не понравится, но большинство техник определенно его приятно удивят. Поэтому не бойся вместо привычной «глубокой глотки» нежно придавливать, облизывать и покусывать член. Не забывай при этом об яичках, мошонке и простате. Только будь с ними еще более нежной и аккуратной.

Используй секс-гаджеты

От вибронасадок на язык и вакуумных стимуляторов до вибропуль и массажеров. Перед покупкой любого из гаджетов обязательно поговори с партнером и узнай, чего он ожидает от таких ласк с применением игрушек. А лучше — возьми мужчину с собой в секс-шоп. Это сближает, интригует и заводит.

Не забывай о лубрикантах

Они действительно делают оральный секс более приятным как для тебя, так и для партнера. Во время минета у мужчины выделяется предэякулят — вязкая прозрачная жидкость, которая частично может заменить лубрикант. Но чем дольше длятся ласки и чем они интенсивнее, тем больше при этом требуется увлажнения. К тому же, если ты чередуешь минет с поцелуями, предэякулят очень быстро высыхает. Некоторые из лубрикантов даже помогают справиться со рвотным рефлексом при глубоком минете.

Будь активной, но не спеши

Ласки — история не о скорости. Основная задача прелюдий — подготовить тело партнера к близости и настроить самого мужчину на определенную волну. Потому важно применять много техник того же минета и целовать поочередно все эрогенные зоны, но делать это в умеренном темпе, но не очень медленно.

Не кусайся и не царапайся

Это всегда больно. А когда речь о пенисе и мошонке — очень больно. И каким бы сильным и мужественным ни был партнер, такие ласки ему точно не понравятся. Поэтому с зубами и ногтями нужно быть аккуратной. Так, можно покусывать, но очень-очень нежно кожу возле пениса, грудь и уши. А ногтями проводить только по животу или спине. Шею лучше не трогать. Кожа в этой зоне тонкая, и ты можешь случайно оставить покраснения или раны.

Попробуй эротический массаж

Здесь можешь дать волю фантазии и использовать самые разные предметы. Перья, плетки, вибраторы, шоколад, горячий воск, шелк, фрукты — для эротического массажа подойдут и продукты, и секс-игрушки. И, конечно, твое тело. Главное, используй при этом специальные масла, которые, попадая на слизистые, не вызывают покраснений и зуда.

Говори комплименты

Во время орального секса поговорить не получится. Но при нежных поцелуях или эротическом массаже можно шепнуть мужчине на ушко несколько комплементов. Только постарайся отказаться от банальных «какой ты тигр» или «ты лучший». А вот фразы а-ля «я ждала целый день, чтобы поцеловать твой большущий пенис» — уже что-то. Только не переусердствуй, комплимент всегда должен быть искренним.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН