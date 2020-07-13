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Множественный оргазм: названы топ-3 секс-позы для длительного наслаждения (фото 18+)

07:57, 13 июля 2020
Отношения
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Как испытать множественный оргазм / фото ua.depositphotos.com

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Вот три подходящих секс-позы, которые помогут тебе испытать множественный оргазм, пишет Cosmo.com.ua.

Триумфальная арка

Партнер ложится на спину, а ты располагаешься над ним на четвереньках так, чтобы клитор находился аккурат над его лицом. Хорошенько упрись ладонями в пол и прогни спину, как кошка — по мере того, как он ласкает тебя языком, ты без труда сможешь варьировать интенсивность давления, меняя угол движением бедер.

Фото instagram.com/lucymacaroni

Принцесса на горошине

Мы уже писали о том, как обычная подушка может превратить нормальный секс в абсолютно потрясающий – всего то нужно подложить ее себе под бедра. В данной позиции ты становишься на четвереньки, подмостив под таз подушку или валик, а партнер располагается сзади, как в догги-стайл. Таким образом, он получает возможность глубокого проникновения и стимуляции твоей точки G, а ты можешь дополнительно тереться клитором о подушку. Win-win!

Фото instagram.com/lucymacaroni

Трение-скольжение

Адаптация классической миссионерской позы основана на технике коитального выравнивания, при которой партнер располагается над тобой так, чтобы его лобковая кость могла стимулировать твой клитор. Еще один важный и пикантный момент — попробуй не разводить ноги, а наоборот плотно их сдвинуть — такая мелкая деталь, а ощущения совсем другие.

Фото instagram.com/lucymacaroni

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