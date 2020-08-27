Вибраторы, пульсаторы, виброкольца, насадки на пенис, анальные пробки, стимуляторы простаты – все это и много других секс-гаджетов обязательно должны задействоваться во время минета.

Минет минету рознь. И если ты начала замечать, что классические техники уже не впечатляют мужчину, удиви его чем-то очень необычным.

Поцелуй взасос

Да, тот самый, по-французски страстный и с языком. Легкие втягивания члена во время минета нравятся большинству мужчин. А если прибавить к этому еще и нежные движения языком вокруг пениса (особенно спиралевидные или восьмеркой у уздечки) - партнер будет просто дрожать и стонать от удовольствия, пишет cosmo.com.ua.

Десерт со сливками

Десерт может быть и с горячим шоколадом, и с йогуртом, и с медом, и даже с игристым. Все зависит от гастро-предпочтений и пожеланий мужчины. В любом случае главная задача – равномерно покрыть член смесью на 3–5 мм или вылить на тело напиток, а затем очень нежно и долго их слизывать. Только будь аккуратна с горячим шоколадом. Это вкусно и приятно для обоих партнеров. Но если он будет слишком горячим, на члене может остаться ожег.

Шотландский вечер

С чем у тебя ассоциируется Шотландия? Правильно, с хорошим виски. И именно этот напиток тебе пригодится для минета. Нет, им нужно не напиться до беспамятства и уснуть с членом в руках, а только набрать немного виски в рот и стараться как можно дольше его там удержать. При этом, конечно, делая минет. Напиток быстро разогревает член, и эрекция замедляется. А значит, мужчина получит один из самых длительных оргазмов в жизни.

Шелковый путь

Возьми платочек или шарф из натурального шелка и завяжи им партнеру глаза. А тогда возьми еще один такой же и начинай аккуратно и очень медленно водить им вокруг члена. Желательно, чтобы он был сухой. К лубриканту на водной и, тем более, масляной основе шелк мгновенно прилепится, и придется снова возвращаться к работе ртом. А так у тебя, как минимум, три-пять минут, чтобы доставить мужчине оргазм совершенно по-новому. Единственное табу – тереть шелковым платком головку члена или сильно надавливать им на яичка.

Оперная страсть

Попробуй следующий раз во время минета, особенно, глубокого, начать тихонько мычать. Вибрации, которые при этом издает горло, почувствует и член. А чем больше новых ощущений он испытывает, тем более ярким будет оргазм. Только не переусердствуй. Очень громкое мычание может спугнуть мужчину: а вдруг ты мычишь от скуки или отвращения?

Полное погружение

Член в минете не воин. Поэтому ты должна уделять внимание не только ему, но и яичкам, и уздечку, и промежности. Стимулируй их поочередно языком и руками, надавливай и облизывай с разной интенсивностью, используй перья, меха и массажные свечи. Чем больше экспериментируешь, тем лучше.

Помощь вибрирующего друга

Вибраторы, пульсаторы, виброкольца, насадки на пенис, анальные пробки, стимуляторы простаты – все это и много других секс-гаджетов обязательно должны задействоваться во время минета. Пусть не каждый раз, чтобы не стать обыденным способом доставления удовольствия, но хотя бы раз в неделю-две точно. И тогда мужчина достанет для тебя хоть звезду с неба, лишь бы ты соглашалась на такой минет чаще.

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Автор: УНИАН