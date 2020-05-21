Ученые выяснили, как часто нужен секс желающим забеременеть

Исследования выяснило, что большинство партнеров занимаются сексом 13 раз в месяц, пытаясь зачать ребенка.

Многие женщины, планирующие стать мамами, задают вопрос о том, как часто им нужно заниматься сексом для этого. Если женщина везучая с рождения, то хватит и одного раза, но существуют научно обоснованные нормативы.

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На шансы забеременеть оказывают влияние определенные факторы. В частности, более интенсивные занятия сексом в периоды повышенной фертильности увеличивают вероятность зачатия и беременности. Одно научное исследование показало, что в среднем, у семейных пар происходит 78 половых отношений перед тем, как тест на беременность оказывается положительным, передает medikforum со ссылкой на The Health Site. Это занимает около 158 дней или 6 месяцев. Исследования выяснило, что большинство партнеров занимаются сексом 13 раз в месяц, пытаясь зачать ребенка.

Тем не менее, секс с целью зачатия не кажется таким романтическим и приносящим большое удовольствие, как обычный половой акт. Во время исследования, как показали опросы партнеров, многие из них воспринимали сексуальные отношения для продолжения рода в качестве обязанности. Для некоторых партнеров это было чем-то вроде психологического давления, поскольку они боялись, что никогда не смогут зачать ребенка. Окно фертильности - время месяца, когда у женщины наивысшее шансы на зачатие. Оно составляет 5 дней до овуляции и один день во время нее. Наивысшие шансы зачать ребенка отмечаются за три дня до, и в день самой овуляции.

В этот период яичники выделяют взрослую яйцеклетку. При занятиях сексом в этот период сперматозоиды с наибольшей вероятностью встречаются с яйцеклеткой, что повышает шансы на зачатие. После отделения от яичников у яйцеклетки есть около 12-24 часов для оплодотворения. С другой стороны, сперматозоиды могут жить до 5 дней в женском репродуктивном тракте. Вот по этой причине эксперты и рекомендуют заниматься сексом до овуляции, а не после, если вы ставите целью зачатие. Ведите специальный календарь менструальных циклов, чтобы определять периоды овуляции. Если у женщин этот цикл составляет 28 дней, то овуляция приходится на 14-й день, но всё зависит от индивидуальных особенностей организма.