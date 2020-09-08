Окончание отношений - всегда стрессовая ситуация для обоих в паре. Однако если вы все же решили поставить точку, нужно сделать это так, чтобы не травмировать вашего партнера. Как это сделать - посоветовали психологи.
Читайте такжеНазваны 7 способов вернуть романтику в семейные отношения Как пишет 24 канал со ссылкой на портал Dating Advice, специалисты дали 8 полезных советов, которые помогут сгладить ситуацию и даже остаться друзьями с бывшим партнером.
Говорите правду
"Честность - лучшая политика": это правило прекрасно подойдет для людей, которые стремятся разорвать отношения. Проявите уважение к тому, с кем имели роман, даже если он был недлительным. В личной беседе откровенно расскажите, почему вы не хотите продолжать встречаться. Конечно, здесь не стоит преувеличивать, придумывать какие-то причины или обвинять бывшего партнера в чем-то. И ни в коем случае не говорите: "дело не в тебе, а во мне".
Не превращайте все в конфликт
Иногда после неудачной последней беседы бывшие партнеры расходятся врагами. Однако этого можно избежать, если правильно построить разговор и поддерживать позитивную атмосферу.
Перед разрывом вспомните все хорошие моменты, которые вы пережили с этим человеком и будьте благодарны ей за каждый из них. Это не стоит перечислять при встрече, однако, если вы сосредоточитесь на хорошем, не сможете перейти границу и поднять конфликт или прибегнуть к ненужным обвинениям.
Также психологи рекомендуют завершить беседу на позитивной ноте. К примеру: «Ты замечательный человек. Мне очень понравились последние несколько месяцев, проведенные с тобой. Но сейчас я чувствую, что мне нужно идти в другом направлении".
Будьте утвердительные
Часто в стрессовой ситуации люди начинают вспоминать прошлое, или убеждать дать второй шанс. Если вы решили окончательно, остается утвердительными в этом.
Подготовьтесь к беседе
От волнения вы можете забыть все, что должны были сказать партнеру. Особенно это касается аргументов. Продумайте, что и как вы скажете, чтобы не травмировать другого человека. К примеру, вместо фраз, этот роман вам уже надоел, а своего партнера вы видеть больше не можете, скажите: "Мы слишком долго пытаемся спасти эти отношения, поэтому все становится несколько абсурдным. Я думаю, что нам нужно разойтись и просто двигаться дальше. Мы заслуживаем быть счастливыми".
Найдите подходящий момент
Подберите правильный момент, чтобы разорвать отношения. Не стоит это делать во время отдыха или за городом, чтобы человек имел проводить с вами время в пути домой.
Не будьте фантомом
Если вы уже приняли решение и озвучили его, не стоит вмешиваться в жизнь этого человека. Ведь завершения отношений - это прекращение общения. Не стоит своим появлением провоцировать бывшего партнера или играть чувствами, давая призрачные надежды на воссоединение.
Не побуждайте партнера покинуть вас
Наберитесь смелости и скажите партнеру, что отношения завершились. Ведь игнорирование или ухода от беседы, изменение тона в разговоре или грубость только травмируют человека. Поэтому не стоит побуждать кого-то начать этот разговор и завершить встречание.
Не манипулируйте
Это не игра и не стремление выйти победителем. Такое мышление - детское и незрелое. Поймите, что вы оба теряете особую связь с кем-то, о ком вы когда заботились, поэтому следует относиться к этому с уважением. Поэтому манипулируйте ситуацией или чувствами. К примеру, не говорите общим друзьям, что вы планируете расстаться, зная, что эта информация дойдет до партнера. Это незрелый способ справиться с разрывом, и, скорее всего, приведет к конфликту.
Кроме этого, не заканчивайте отношения в сообщениях. Все формы, кроме частной личной беседы - это неправильный путь. Дело не в том, чтобы унизить кого-то, наказать или позлорадствовать. Проявите уважение и скажите все как бы сами хотели услышать от близкого вам человека.
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