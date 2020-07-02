Психолог назвал три главные причины женских измен

По его словам, измена несет негатив и, чтобы ее предотвратить, следует разобраться сначала в причинах.

Психологи уверяют, что женщинам сложнее решиться на измену, чем мужчинам. Ведь женщины на подсознательном уровне имеют механизм верности своему партнеру. Однако некоторые девушки все-таки изменяют второй половинке и эксперты знают причины этому.

Так, большинство женщин хочет донести до мужчины свои потребности, но эти попытки неудачны. Поэтому они могут решиться на измену. Известный психолог Александр Шахов назвал три самые распространенные причины женской измены, пишет 24 канал.

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Три самые распространенные причины женских измен

Недостаток эмоционального внимания от партнера

К сожалению, мужчины не всегда понимают женские эмоциональные потребности. И даже когда женщина сама рассказывает, что ей требуется внимание, забота, поцелуи, объятия и романтические вечера наедине, человек может не придавать этому особого значения.

Поэтому, если женщина начинает чувствовать себя обиженной, одинокой, покинутой, обманутой, а также когда ей не хватает внимания и восхищения от своего мужчины, она может пойти на измену. Особенно, если другой мужчина сочувственно выслушает ее и поддержит.

"Однако часто в таких случаях женщина может потом страдать от чувства вины. По моим наблюдениям, это причина 80% женских измен",- добавляет психолог.

Равнодушие или потеря чувств

Женщина может предать мужчину, если нет к нему чувств, тогда она даже не будет чувствовать за это вину. Также возможно и то, что женщина никогда и не любила своего партнера.

"Вы удивитесь, как много женщин выходит замуж, потому что мужчина хороший, жаль упускать его или никого лучше этого, наверное, уже не будет. При отсутствии любви женщина строит план измены, подбирает себе любовника, чтобы получить тех самых "бабочек в животе", - уверяет Александр Шахов.

Почему тогда женщины не уходят от мужа, если не любят его? Психолог уверяет, что причин этому много, к примеру, ей в браке комфортно – муж зарабатывает, все есть, или ее сдерживают дети.

Романтическое увлечение

Если отношения с мужем не крепкие, то случайный "Казанова" в жизни женщины может вскружить ей голову и получить то, к чему шел.

Психолог рассказал об интересном опроса американок. Так, на вопрос "Если бы вы встретили известного голливудского актера, будучи в браке, вы бы с ним предали?" 70% женщин ответили утвердительно. А когда их спросили почему, они ответили: "Это бы повысило мою самооценку и дало бы мне приятное воспоминание в жизни".

Поэтому, получается, что 70% женщин не могут вспомнить ничего увлекательного в отношениях с мужчиной, и поэтому они готовы получить "драйв на стороне".

Кроме того, Александр Шахов добавил, что также женщины могут изменять из-за сексуальной неудовлетворенности, мести, моральной распущенности или психических расстройств.

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