На эту тему было проведено исследование.

Недавно было проведено исследование, которое должно было "пролить свет" на тему измен.

Об этом рассказала гештальт-терапевт Оксана Ровная в эксклюзивном интервью УНИАН.

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По ее словам, социолог Кристин Мюнш из Университета Коннектикута написал статью, в которой говорится о связи измен с финансовой зависимостью.

"Мюнш приводит такие цифры: в среднем, вероятность измены женщины, полностью финансово зависимой от мужа, в год достигает 5%, а мужчины, полностью зависимого от жены, - 15%. Если мужчина не добытчик в семье, он ощущает угрозу своей мужественности и пытается самоутвердиться с помощью внебрачного секса, то же делает финансово зависимая женщина", - говорит Ровная.

Также она добавила, что мало кому нравится полностью зависеть от другого, и измена - это такой способ (адаптация) восстановить баланс, ощущение равенства в отношениях.

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Автор: Диана Могилевич