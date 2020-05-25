Поцелуй его в ухо: названы эрогенные зоны у мужчин, которые не оставят его равнодушным

Эрогенная зона - это такая область тела, в которой сосредоточено повышенное количество нервных окончаний.

Понятие эрогенных зон в наши дни несколько устарело, поскольку буквально любой квадратный сантиметр тела может быть такой зоной.

Ученые говорят, что эрогенная зона - это такая область тела, в которой сосредоточено повышенное количество нервных окончаний. Поэтому, когда к этим зонам прикасаются, нервные окончания передают более мощные чувствительные сигналы, которые и способствуют сексуальному возбуждению.

Вот несколько примеров таких чувствительных участков, пишет Cosmopolitan.

1. Волосы

Наверняка тебе нравится, когда он играет с твоими волосами. Скорее всего, он тоже будет доволен. На коже головы много нервных окончаний, и импульсы мгновенно передаются дальше. Запусти кончики пальцев в его шевелюру, сначала нежно, потом посильнее. Если услышишь тихие стоны и вздохи, значит, все правильно!

2. Пальцы ног

Их можно ласкать кончиком языка, и это очень приятно. В том числе потому, что неожиданно. Впрочем, можно постепенно продвигаться сверху вниз и уделить внимание не только пальцам, но и всей ступне.

3. Простата

Одна из недооцененных частей мужского тела. При правильной стимуляции он будет очень доволен. Ее удобно касаться через анальное отверстие, но обязательно предупреди об этом и возьми побольше смазки.

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4. Внутренняя поверхность бедра

Сами прикосновения в этой зоне обещают что-то очень приятное! Можно делать легкий массаж кончиками пальцев или губами.

5. Нижняя губа

Очень чувствительный участок! Попробуй слегка покусывать ее с разным напором.

6. Шея

Его адамово яблоко - мощная эрогенная зона. Китайская медицина считает, что щитовидная железа связана в том числе и с интимными органами, так что попробовать точно стоит. Массируй эту зону круговыми движениями языка.

7. Соски

Мужские соски бывают чувствительнее женских, в том числе и потому, что их редко касаются. Их можно аккуратно облизывать, как мороженое, или касаться пальцами.

8. Уши

Еще одна зона, о которой часто забывают. Массируй пальцами или целуй и покусывай. Реакция не заставит себя ждать!

Пускайте в ход любые игрушки и методы воздействия на тело того, с кем вы спите, и не расстраивайтесь, если ваш предыдущий опыт окажется невостребованным или неоцененным.

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