Используй знание с умом: сексолог назвал 7 главных эрогенных зон на пенисе (инфографика)

По чувствительности головки пениса его легко можно сравнить с клитором.

Сексолог Алекс Мэй рассказал, какие места на члене мужчины более чувствительны, чем другие.

Об этом пишет Cosmo.

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Эрогенные зоны пениса

"Щечки"

Выступающие при эрекции части головки. По чувствительности эти зоны пениса легко можно сравнить с клитором. Нежно прикасайся к "щечкам" языком или подушечками больших пальцев, медленно увеличивая интенсивность своих ласк.

Купол

Область пениса, которая находится над уздечкой. "Надевай" на эту эрогенную точку пениса слегка вытянутые губы, постепенно усиливая нажим.

Боковые стороны венчика

Ты доставишь любимому особенно утонченное удовольствие, если будешь водить мягким и расслабленным языком по этим точкам - то справа, то слева. Постарайся в этот момент совсем не притрагиваться к другим местам на головке.

Тыльная сторона венчика

Находится с обратной стороны от уздечки. Поглаживай языком или центральной частью ладони, используя смазку или слюну.

Устье уретры

Нежно прикасайся к нему кончиком языка, но обязательно спроси у партнера, нравится ли ему то, что ты делаешь. Некоторые мужчины испытывают боль, когда им ласкают эту чувствительную зону пениса, или вовсе ничего не ощущают.

Ствол

"Откликается" на возвратно-поступательные движения рук или рта. Во втором случае задействуй губы, язык и щеки как можно активнее!

Уздечка

Неторопливо води языком по уздечке, чтобы свести партнера с ума. Ладонями ему тоже понравится, но в этой зоне столько нервных окончаний, что без лубриканта или большого количества слюны просто не обойтись.

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