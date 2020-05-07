Для яркого оргазма: секс-игрушки, которые стоит попробовать каждой паре

Для разнообразия в интимной жизни сексологи советуют обратиться в секс-шоп. Пара пустяковых игрушек способны серьезно поднять градус в спальне.

Всем парам иногда хочется внести разнообразие в сексуальную жизнь. Для этого сексологи советуют обратиться в секс-шоп. Пара пустяковых игрушек способны серьезно поднять градус в спальне. Вот простых пять секс-игрушек, которые легко внедрить в любой сценарий.

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Массажное масло

Это отличное дополнение к прелюдии. Сегодня производители предлагают не просто масла для классического массажа. Ты (или тебе) могут доставить удовольствие с помощью масел-афродизиаков. Мы советуем зажечь несколько свечек и сделать массаж партнеру, а потом переходить к главному, пишет cosmo.com.ua.

Мини-вибратор на палец

Вся прелесть этого вибратора в его размере. Вы с партнером сможете применять его в различных позах, не прерывая самого главного. Такие игрушки идеально подходят для стимуляции клитора, головки пениса и сосков.

Зажимы для сосков

Эти маленькие приспособления отлично впишутся в любой сценарий. Использовать из можешь как ты, так и партнер. Все зависит от предпочтений. Можешь сама фиксировать их, регулируя давление или же полностью довериться партнеру. Пусть он ориентируется на твою реакцию.

Оральный вибратор

По сути, это блеск для губ с эффектом вибрации. Его состав то согревает, то охлаждает кожу. При оральном сексе партнер также чувствует перепады температуры и ему это доставляет наслаждение.

Классический стек

Это действительно классический вариант секс-игрушки. Всем иногда хочется немного страсти и даже боли. Так вот, стильный, красивый и слегка театральный. С ним можно сыграть в несколько ролевых игр или воплотить одну из сексуальных фантазий.