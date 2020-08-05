Названы пять причин, почему поза "девушка сверху" - лучшая

Ничто не влияет на самооценку парня так благотворно, как умение доставить своей партнерше удовольствие в постели.

Американский сексолог Ава Каделл провела исследование, в ходе которого опросила сотни парней об их сексуальных предпочтениях. Оказалось, что большинство опрошенных признались, что обожает позу наездницы по следующим причинам: им нравится, что девушка берет инициативу на себя, они обожают наблюдать за видом, открывающимся в данной позиции и они хотят получать удовольствие, не напрягаясь.

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Мы не жалуемся - эта поза идеальна для легкого и быстрого оргазма у девушек. По словам сексолога Эми Левайн, именно она дает возможность контролировать угол и глубину проникновения, устанавливать темп и варьировать его в процессе. Не будем забывать о других бонусах - стимуляции клитора и точки G, пишет cosmo.com.ua.

Причина 1: Ты командуешь парадом

Ничто не влияет на самооценку парня так благотворно, как умение доставить своей партнерше удовольствие в постели. «Тебе хорошо?» или «Ты кончила?», все время спрашивают они.

«Когда ты сверху, парню не надо заботиться о том, какие ты сейчас ощущения испытываешь, так как вся ответственность за результат лежит на тебе», — объясняет Эми.

Он же может просто расслабиться и получать удовольствие, наслаждаясь при этом прекрасным видом твоей колышущейся груди.

«Когда девушка предлагает заняться сексом в позе наездницы, для мужчины это служит признаком ее огромного желания - это уже само по себе возбуждает», - добавляет философ Деби Хербеник.

Как сделать ее еще приятнее: мало того, что для парня эта позиция - настоящий секс-подарок, так и ты можешь экспериментировать. Меняй угол, наклоняясь назад и вперед, замедляйся, позволяя пенису входить и выходить сантиметр за сантиметром, прижимайся к нему всем телом, чтобы стимулировать соски.

Причина 2: Красота неописуемая

Если ты сидишь к нему лицом, он любуется подпрыгивающей грудью, поворачиваешься спиной - не может отвести взгляда от соблазнительной попы - в любом случае его внутренний визуал трепещет от счастья.

«Мужчины гораздо более ориентированы на картинку, чем мы, девушки. Соблазнительный зрительный образ является их главным ключом к возбуждению», - говорит Левайн.

Как сделать ее еще приятнее: чтобы зрелище изумило еще больше, выровняй спину и больше прогнись в пояснице - талия станет тоньше, а грудь - пышнее. Не последнюю роль играет и твоя самооценка в этот момент.

Чем увереннее ты себя чувствуешь, тем лучше секс. Глядя в его помутневшие от желания глаза, трудно усомниться в том, что ты невероятно хороша. В результате каждый поцелуй, прикосновение или движения становятся еще прекраснее, чувственнее и приносит море удовольствия. Можешь не снимать бюстгальтер, играть со своими волосами и ласкать пальцами соски.

Причина 3: Горячие точки находятся в пределах досягаемости

В миссионерской позе и позе догги стайл некоторые из твоих эрогенных зон оказываются вне игры, а поза наездницы позволяет задействовать их все без исключения.

Прикосновения, поцелуи, поглаживания друг друга во время секса возводят ощущения на совершенно новый, более высокий уровень, - говорит Эми, - ты можешь нежно покусывать его соски, целовать, облизывать, слегка царапать его грудь и живот, сжимать внутреннюю поверхность бедер».

Как сделать ее еще приятнее: поза наездницы идеальна для того, чтобы направлять парня в нужном направлении. Возьми его ладони в свои и положи туда, куда хочешь - на грудь, попу или низ живота.

Причина 4: Гравитация в помощь

Когда он лежит или сидит на кровати, а ты - на нем, давление твоего тела позволяет ему продвигаться внутри еще глубже. Это не только доставляет вам обоим массу удовольствия, но и положительным образом сказывается на его самооценке.

«Мужчины любят входить глубоко, потому что автоматически начинают чувствовать себя больше, мощнее и круче - словом, как мачо», - объясняет Деби.

Как сделать ее еще приятнее: Есть еще два бонуса в более глубоком проникновении. Во первых, ты «тесно сотрудничаешь» с зоной его яичек, даря этой чувствительной зоне дополнительную стимуляцию. Чтобы прочувствовать это в полной мере, вращай бедрами по кругу, сужая и увеличивая радиус. Во-вторых, ваши лобковые кости прижаты друг к другу и чем глубже он проникает, тем больше стимулирует клитор, а ты, в свою очередь, приближаешься к финишу. Старайся двигаться вперед-назад, а не вверх-вниз, чтобы усилить этот приятный эффект.

Причина 5: Он может продержаться дольше

Когда во время секса парень находится сверху, он может подобрать оптимальный темп и амплитуду движений, которая очень быстро приводит его к оргазму. Но знает ли он, что растягивание процесса только усиливает удовольствие? Если сверху находишься ты, то именно ты и управляешь своим и его оргазмом.

«Девушкам больше всего нравятся «шлифовальные» движения, в то время, как парни предпочитают входить и выходить, чтобы кончить быстрее, - говорит сексолог Майкл Бейдер, - Придерживайся своего ритма и тогда он продержится в игре дольше».

Как сделать ее еще приятнее: попробуй пикантные паузы. Попроси его выйти из тебя где-то посредине полового акта и сдвинь пенис между своих половых губ. Он не будет против такой передышки и к тому же сможет стимулировать твой клитор. Если чувствуешь, что он совсем близок к оргазму, делай паузу через каждые 5-10 толчков для глубокого и страстного поцелуя - это немного умерит его пыл.

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