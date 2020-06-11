День неукротимой страсти: в чем разница между любовью и страстью

В четверг, 11 июня, отмечают День неукротимой страсти.

11 июня во всем мире - Международный день неукротимой страсти.

Сегодня мы поздравляем и дарим подарки людям, чувства к которым не можем взять под контроль. Этот праздник менее популярен, чем День святого Валентина, но провести его можно так же романтично.

Чем страсть отличается от любви

Порой мы сами не знаем, какое чувство испытываем к человеку – страсть или любовь? А выяснить это очень важно, иначе можно натворить ошибок. Вопрос разницы между любовью и страстью не праздный. И не простой, пишет Ivona.bigmir.net.

Для кого-то любовь — это всепоглощающий огонь желания быть рядом с человеком, дышать с ним одном воздухом, смотреть в одном направлении, думать одинаковыми мыслями, ходить обнявшись, жить долго и умереть в один день.

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Для кого-то — неуемная тяга к другому, пусть на неделю, на месяц, на год, неважно, главное — чтобы тянуло как магнитом. Для кого-то любовь — прежде всего ответственность и забота: если уж я тебя люблю, значит, обязан сделать счастливым. Кто-то в первый же день готов сообщить: "Я тебя люблю".

А кому-то и десяти лет мало, чтобы полновесно и со всей уверенностью заявить: "Да, я тебя люблю". Опытные люди утверждают: чем быстрее вас потянуло к человеку, чем быстрее вам захотелось сексуальной близости, чем быстрее вы свое невероятное желание реализовали и чем меньше при этом говорили о любви — тем вероятнее предположить, что вас постигла просто страсть, но никак не любовь.

Любовь от страсти отличается целеполаганием и скоростью. Любовь ставит целью счастье другого человека, а потому развивается медленно и основательно: чтобы искренне работать над чужим счастьем, нужно как следует узнать будущего хозяина этого огромного счастья.

Страсть же ставит своей целью обладание другим человеком, а потому — не ждет: вдруг этот желанный человек подпортится, исчезнет или будет передан во власть другому.

Вот поэтому для настоящей любви время — не испытание, вот почему страсть — со временем проходит. Вот почему некоторые союзы держатся годами, а некоторые — распадаются за считанные месяцы. Поэтому кого-то мы забываем в два счета, а о ком-то грезим десятилетиями, перебирая в памяти редкие моменты встреч и две-три ответные улыбки.

Если мы не можем уклониться от страсти, когда она обрушивается на нас, можно постараться прожить, довести ее до того момента, когда она преобразуется в любовь. В самом начале отношений нередко главенствует именно страсть, но потом для нее надо найти определенное место: если же она заполняет отношения целиком, это приведет их к разрушению, уверены эксперты.

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