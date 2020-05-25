"Смотри в глаза!": топ-8 советов в постели для возбуждения мужчины (18+)

Все мы привыкли считать, что главные возбудители для мужчин – это идеальное кружевное бельё и безупречные формы. А может быть, мы катастрофически ошибаемся?

В постели у всех свои предпочтения, это очевидно. Какие действия больше всего нравятся мужчинам?

Журналисты разузнали у представителей сильного пола, что именно их возбуждает в постели, пишет Cosmopolitan.

1. “Я люблю, когда в позе наездницы она отклоняется назад и касается моей мошонки. Невероятное ощущение!”

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2. “Она сидит сверху, спиной ко мне, волосы развеваются. Она поворачивает голову и смотрит на меня одним глазом”.

3. “Когда мы с женой занимаемся сексом в «миссионерке», и она отодвигает меня и приникает губами к пенису. В этом есть что-то первобытное, и как же приятно!”

4. “Мне нравится смотреть девушке в глаза во время минета”.

5. “Я обожаю, когда она говорит, что сейчас получит оргазм. Пусть кричит или стонет, я на вершине блаженства”.

6. “Люблю доставлять ей удовольствие ртом, а она при этом прижимает мою голову всё сильнее”.

7. “Она села сверху, прижала мои руки к кровати и потребовала закрыть глаза. А потом было такое, будто этот секс - последний в жизни. Прекрасно!”

8. “Меня удивила неожиданная мелочь: после минета она сказала, что я очень вкусный”.

Так что включайте свою фантазию и наслаждайтесь друг-другом.

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