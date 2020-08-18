Последствия карантина: что делать, если вы с партнером перестали заниматься сексом

Откровенный разговор о временном отсутствии секса в вашей жизни — ключ к решению проблемы.

Для многих пар карантин стал лакмусовой бумажкой. Кто-то провел его вместе с партнером, другие же оказались порознь. Так или иначе, для большинства изоляция прошла не без последствий, сексуального характера, в том числе.

Читайте такжеУченые выяснили, как менструальный цикл влияет на сексуальное влечение женщинЕсли вы с парнем из тех, кому карантин нанес именно такой ущерб, cosmo.com.ua предлагает разобраться, куда же делось то самое желание и что вообще с этим делать.

Во-первых, успокоиться

Самой неправильной реакцией в этой ситуации будет паника. Мысли вроде «он потерял ко мне интерес», «у него есть кто-то другой» или «все уже не будет, как прежде» не имеют никакого основания. Вдохни и выдохни. Ваша связь, как эмоциональная, так и физическая, зависит во многом от внутреннего самоощущения. Поэтому причина отсутствия желания кроется в личных переживаниях каждого из вас.

Открытый разговор

Откровенный разговор о временном отсутствии секса в вашей жизни — ключ к решению проблемы. Не стоит затевать его после ссоры или после тяжелого эмоционального дня. Просто выбери момент и скажи: «Любимый, что происходит с нашей интимной жизнью?». Парня это беспокоит не меньше тебя, поверь, но его эмоции подобны айсбергу — все самое главное находится вне поля зрения. Пусть каждый из вас выскажет соображения на этот счет. В конце концов, когда недомолвок и разногласий не будет, вы ясно увидите, что проблема не настолько глобальна.

Скажите друг другу: «Это нормально»

Вот эту информацию вам обоим стоит усвоить: отсутствие секса в нынешних условиях — это нормально. Дело в том, что нестабильная экономическая ситуация, проблемы на работе и все, что случилось с вами в последние несколько месяцев, сильно влияет на эмоциональный фон. Сознание пытается решить множество важных задач, и секс не на первом месте.

Как возвращаться к прежнему «ритму»?

Дайте друг другу больше пространства. В конце концов, вы оба слишком долго были в заточении, а теперь пришла пора выбираться из этого состояния. Займитесь насущными вопросами и перестаньте терзаться мыслями о том, что между вами что-то не так. В момент, когда почувствуете, что романтике опять есть место в вашей жизни, устройте свидание и отпразднуйте это, как новую страницу общей истории.

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Автор: УНИАН