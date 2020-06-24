Чем старше, тем приятнее: как меняются мужчины на третьем десятке

Названі отличия в поведении мужчин в 20-летнем возрасте и в 30 лет.

Все мы взрослеем и меняем отношение к жизни, но со стороны это более заметно. Вот, например, как меняются многие мужчины в 20 и 30 лет. Возраст, понятное дело, приблизительный.

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1. Его комната. 20: ты любуешься его коллекцией гитар (или чего угодно), постерами на стене и удобным креслом посреди полного разгрома. Пусть в нем застряли остатки чипсов, но это невысокая плата за то, что встречаешься с творческим человеком.

30: все постеры оформлены в рамки, вещи лежат в шкафу, а на полу - полторы пылинки.

2. Его социальная жизнь. 20: тебе не нужна любовь всей жизни, нужен интересный спутник. Тот, у которого три плана на вечер пятницы, и он протащит тебя по всем этим местам, показывая, как его любят окружающие. В час ночи ты собираешься домой, он предлагает посидеть до утра, и ты соглашаешься - на пенсии отоспишься!

30: да, хорошо, если он нравится людям и ходит с тобой на вечеринки. Но гораздо ценнее то, что он может остаться дома, заказать еду и никуда не выходить! Вместе с тобой, разумеется.

3. Его друзья. 20: они все странные и не боятся говорить об убеждениях, которые в приличном обществе не приняты. Даже тот, кто казался нормальным, начинает говорить ерунду.

30: у него один-два друга, с которыми он не только ходит на футбол, но и разговаривает. И они весьма интересны!

4. Его соцсети. 20: он показывает все, от видео с концерта популярной группы до фотографии утренней чистки зубов. Все события подробно описываются.

30: он понял, что это - трата времени, и теперь наслаждается реальной жизнью, которая не нуждается в одобрении окружающих? Держись за него!

5. Его кулинарные способности. 20: он не умеет готовить почти ничего, а когда вы вместе решили испечь пирог, он уронил телефон в муку. Ты рассказываешь об этом всем, и это удерживает вас обоих от повторения. А если он мыл посуду, то тебе наверняка придется ее перемывать.

30: приятно прийти домой поздно и найти вкусный ужин, приготовленный им.

6. Его амбиции. 20: даже если он говорит, что браком не интересуется и что ему нужно пространство для достижения целей, ты внутренне радуешься, что он поглощен карьерой.

30: он много работает, но помнит, что жизнь состоит не только из труда и в ней должно быть место для развлечений. Он понимает, что можно одновременно и карьеру делать, и отношениями заниматься.

7. Его ответы на сообщения. 20: он не появлялся несколько дней, а потом написал в два часа ночи, что ждет тебя в гости.

30: он всегда пишет тебе приятные мелочи в ответ, причем в любое время дня и ночи.

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