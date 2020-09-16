На самом деле, управлять большим членом во время секса задача не из легких.

Многие девушки мечтают о большом члене. Но на самом деле, управлять им во время секса задача непростая.

Читайте такжеНазваны эрогенные места мужчин, которые заставят его кричать от удовольствияcosmo.com.ua разбирался, как заниматься сексом, если у партнера большой член, чтобы женщине было приятно.

Сначала — прелюдия

Можешь так и заявить мужчине: «Чем больше член, тем длительнее прелюдия». Без прелюдии влагалище будет просто не готово к проникновению. А значит, болевые ощущения гарантированы. Нужно объяснить это партнеру, и он сделает все, чтобы девушка чувствовала себя прекрасно.

Без лубриканта никак!

Потому что иначе будет очень больно. Но какой лубрикант выбрать? Зависит от цели и способа использования. Если вы занимаетесь сексом с презервативом, остановись на лубриканте на водной основе. Масляная может повредить латекс и даже вызвать аллергическую реакцию. Эта же смазка подходит для интимных гаджетов. Если вы планируете секс-марафон на пару часов, нужен лубрикант с пролонгирующим эффектом. Он понижает чувствительность пениса. А для анальных проникновений выбирай специальный лубрикант, который продается в секс-шопах.

Специальные позы — ваше все

Если у мужчины большой член, не старайся повторить все, что изображено в Камасутре. Больше всего приятных ощущений девушка получит в позе наездницы и ее вариациях, а также ложек лицом друг к другу и со спины. Еще одно удобное положение — краб. В общем, старайся немного отдалить тело партнера от своего. Удивительно, но от этого и ты, и он получите больше приятных ощущений, чем тесно прижавшись друг к другу.

Аккуратнее с глубоким минетом

Связки большим членом ты себе, конечно, не порвешь и миндалины не воспалишь. Но будет больно. Особенно, если делать резкие движения. Когда у мужчины большой члены, они и вовсе противопоказаны в сексе. В том числе, в оральном. Поэтому осваивай другие техники минета. Целуй, облизывай, покусывай, посасывай, но не старайся засунуть член чем поглубже.

А где стоп-слово?

Во время секса партнеры настолько увлечены процессом, что иногда даже не замечают, как кто-то стонет от боли, а не от удовольствия. Поэтому так важно придумать стоп-слово, произнеся которое мгновенно останавливаете интим. Только никаких «стоп», «больно», «высовывай его» или «прекрати». Ты ведь можешь их и случайно сказать. А значит, слово должно быть необычным и емким. Как насчет «караул»?

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Автор: УНИАН