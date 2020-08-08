Секс-боль: специалисты выяснили, почему девушка может испытывать боль при проникновении

Если ты испытываешь боль во время секса, то скорее всего «что-то пошло не так».

Болит, жмет, давит, натирает... Такие ощущения может вызывать... секс!

Специалисты выяснили, почему процесс, который должен доставлять удовольствие, иногда вызывает дискомфорт и как бороться с последним, пишет Cosmo.

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Начнем с простого: чувствовать легкий дискомфорт во время секса (особенно с новым партнером) довольно естественно. Зачастую он вызван самой банальной причиной: ты напряжена, устала, смущаешься, сконцентрирована на посторонних вещах (нужное подчеркнуть), а потому не можешь расслабиться. Или ты просто недостаточно возбуждена.

С интимным дискомфортом, как с ужином, – ключевое слово «легкий». Любая боль, физическое отторжение и другие неприятные ощущения являются отклонением от нормы. И если ты их испытываешь, то скорее всего «что-то пошло не так».

По множеству причин как физиологического, так и психологического характера. Но чаще всего неприятные ощущения – сухость, раздражение во время секса – появляются из-за отсутствия достаточного количества естественной смазки во влагалище. Бывает и так, что ты уверена в том, что хочешь своего партнера, но смазки всё равно недостаточно.

Почему это может происходить?

Тебе не хватило прелюдии, и тело требует чуть большего возбуждения.

Ты чувствуешь себя скованно и не доверяешь партнеру.

В организме происходит гормональный сбой (снижен уровень эстрогена).

У тебя раздражение, вызванное агрессивными косметическими средствами – гелями, пенками, интимным мылом и т. д.

Плюс все причины, которые мы назвали в самом начале: усталость, напряжение и общий стресс.

Что стоит сделать?

Для начала с помощью комплексного обследования у врача отмести все медицинские факторы.

Создать комфортные для себя условия: поставить расслабляющую музыку, приглушить свет, включить диффузор с любимым ароматом и т. д.

Постараться оставить все проблемы прошедшего дня за пределами спальни (знаем-знаем, это нереально сложно). Можешь выключить звук на смартфоне, а лучше и вовсе случайно «забудь» его в коридоре.

Использовать лубриканты – они могут помочь тем, кому не всегда хватает естественной смазки.

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