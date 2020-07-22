Ученые доказали: мужская бисексуальность существует

Многие исследователи, которые настроены скептически к мужчинам-бисексуалам, считают женскую бисексуальность вполне реальной.

На протяжении многих лет научное сообщество относилось скептически к мужчинам-бисексуалам. Большинство считали, что бисексуальные мужчины на самом деле гетеро - или гомосексуалы и мужской бисексуальности не существует.

Некоторые исследователи даже предполагали, что мужчины, которые считают себя бисексуалами, на самом деле являются геями, которые пытаются свести на нет свою ориентацию. Но исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences демонстрирует, что мужская бисексуальность – это не выдумка, пишет 24 канал.

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Интересно, что многие исследователи, которые настроены скептически к мужчинам-бисексуалам считают женскую бисексуальность вполне реальной, потому что "некоторые женщины могут сексуально привлекать людей любого пола".

Довольно несправедливо, что женская бисексуальность воспринимается легче, чем мужская. Чтобы поставить конец этому вопросу, много команд на протяжении многих лет проводили исследования, направленные на поиск ответа.

Во время большинства исследований ученые прикрепляли к пенисам мужчин специальные устройства, которые определяли уровень возбуждения во время наблюдения за мужской и женской эротикой.

Исследователи обнаружили, что мужская бисексуальность действительно является настоящим явлением. Некоторые мужчины действительно сексуально возбуждаются от людей любого пола.

Также они подтвердили предположение о том, что бисексуалы могут оказывать предпочтение конкретному пола или же иметь сбалансированные вкусы. То есть некоторые мужчины-бисексуалы более склонны к гомосексуализму, другие – к гетеросексуальности, а некоторых совершенно одинаково возбуждают люди любого пола.

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