Украина вошла в ТОП-15 стран по уровню интереса к БДСМ-порно – Pornhub

По уровню интереса к «жести» Украина отстает от Словакии, но опережает Южную Корею.

Украина вошла в число стран, где поиск БДСМ-контента в сети пользуется особой популярностью.

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Об этом свидетельствует статистика Pornhub – одного из самых популярных порносайтов мира. Данный были опубликованы ко «Всемирному дню BDSM», 24 июля.

Согласно представленной статистике, в Украине запросы BDSM-тематики на 23% популярнее, чем в среднем по миру. По уровню интереса к «жести» Украина отстает от Словакии, но опережает Южную Корею.

Больше всего BDSM-тематика волнует жителей Гонконга, Швейцарии и Германии.

По данным Pornhub, темой BDSM больше интересуются женщины, и «гуглят» его в среднем на 86% чаще, чем мужчины. Кроме того, по сравнению с мужчинами, женщины на 163% чаще ищут контент по запросу «гей-BDSM».

Ранее сообщалось, что американская звезда БДСМ-порно Молли Смэш идет в политику.

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