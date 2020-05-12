Топ-10 способов получить оргазм от анального секса (18+)
Мало кто хочет заниматься одним и тем же сексом каждый раз. Люди, как обезьянки бонобо, стремятся к разнообразию. Анальный секс входит в более или менее стандартный «секс-пакет», но далеко не всем он нравится. И это совершенно нормально.
Клитор имеет форму вилочки, и у многих женщин «зубцы» этой «вилочки» достигают ануса, так что во время анальных ласк партнер также стимулирует ножки клитора, пишет Cosmo.ru.
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Теперь об оргазме. Ради него ведь все затевается, верно? Первое, что тебе нужно знать: да, от анального секса реально получить оргазм и мужчинам, и женщинам. У женщин шансы достичь кульминации выше, когда через проникновение идет непрямая стимуляция зоны G — через стенку, отделяющую влагалище от прямой кишки.
Помимо хорошо известной тебе зоны G, есть еще и «глубокая зона» — пока недостаточно изученная точка, которая находится в самой глубокой части влагалища, прямо перед маткой. Эта зона у некоторых женщин очень чувствительна, и оргазмы от нее ярче.
Следуй этим 10 простым правилам, чтобы добиться настоящего удовольствия от анального секса.
- Очень медленно. Да, анальный секс — это не то, чем ты занимаешься во время короткого 15-минутного перерыва, он требует серьезного подхода и подготовки. Может быть, имеет смысл даже запланировать его.
- Используй лубрикант. Много лубриканта. И еще чуть-чуть. Честное слово, лучше больше, чем меньше. Можешь попробовать разогревающие или, напротив, охлаждающие смазки, только не забудь сначала протестировать их на менее чувствительных местах.
- Мягкий массаж. Один из отличных способов расслабиться — это массаж. Да, в том числе массаж сфинктера. Пусть твой партнер мягко погладит колечко ануса пальцем — когда ты расслабишься, он может неглубоко проникать пальцем внутрь, но не слишком мягко и интенсивно.
- Анилингус. Это вид орального секса, при котором один из партнеров языком стимулирует анальный проход другого. В анусе множество нервных окончаний, так что, даже если тебе это кажется «фу-гадостью», многим это действительно доставляет далеко не только психологическое удовольствие.
- Начни с секс-игрушек. Нет никакой необходимости начинать анальный секс с того, чтобы засунуть в тебя член. Честное слово, удовольствия не получит ни один из вас. Начните с массажа пальцем или небольшой анальной пробки.
- Клитор. И все равно все вращается вокруг него. Во время анального секса совершенно не возбраняется дополнительно стимулировать клитор.
- Забудь о стерильности и расслабься. Да, анальный секс может быть... грязным. Это случается, и ты, и он должны быть к этому готовы, поэтому не забывайте пользоваться презервативом.
- Одностороннее движение. Поразительно, как много парней не в курсе, что после того как вы занялись анальным сексом, нельзя возвращаться к вагинальному. Напомни ему об этом.
- Двойное проникновение. Попробуйте упрощенный вариант двойного проникновения: когда его член в твоем влагалище, а пальцы неглубоко погружаются в анус. Чуть позже сможете поменять диспозицию.
- Забудь о всех "я потерплю". Ты не делаешь это ради кого-то, ты занимаешься сексом ради того, чтобы получить удовольствие и доставить удовольствие партнеру, — именно в таком порядке, не наоборот. Всегда озвучивай любое проявление дискомфорта.