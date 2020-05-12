Топ-10 способов получить оргазм от анального секса (18+)

Оргазм во время анального секса — это что-то вроде единорога: все о нем говорят, но никто его не видел. Мы расскажем тебе, как получить удовольствие от «игр на заднем дворе» и удивить и себя, и партнера.

Мало кто хочет заниматься одним и тем же сексом каждый раз. Люди, как обезьянки бонобо, стремятся к разнообразию. Анальный секс входит в более или менее стандартный «секс-пакет», но далеко не всем он нравится. И это совершенно нормально.

Клитор имеет форму вилочки, и у многих женщин «зубцы» этой «вилочки» достигают ануса, так что во время анальных ласк партнер также стимулирует ножки клитора, пишет Cosmo.ru.

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Теперь об оргазме. Ради него ведь все затевается, верно? Первое, что тебе нужно знать: да, от анального секса реально получить оргазм и мужчинам, и женщинам. У женщин шансы достичь кульминации выше, когда через проникновение идет непрямая стимуляция зоны G — через стенку, отделяющую влагалище от прямой кишки.

Помимо хорошо известной тебе зоны G, есть еще и «глубокая зона» — пока недостаточно изученная точка, которая находится в самой глубокой части влагалища, прямо перед маткой. Эта зона у некоторых женщин очень чувствительна, и оргазмы от нее ярче.

Следуй этим 10 простым правилам, чтобы добиться настоящего удовольствия от анального секса.