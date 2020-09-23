Зная, как правильно расслабиться и настроиться на анальный секс, девушка легко сможет получать от этого вида секса удовольствие.

Анальный секс - уже давно не самая запретная тема. Об этом продолжают рассказывать, но до сих пор именно такой вид секса окружен многочисленными мифами и предрассудками.

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Основные правила анального секса

Даже после нескольких попыток заняться анальным сексом, многие девушки считают, что это - пытка, на которую женщины идут только ради партнера. О собственном удовольствии, расслаблении и тем более оргазмах речи быть не может. А от мужчин часто можно услышать, что женщины, которые наслаждаются анальным сексом, существуют.

В чем же секрет тех девушек, которые делают "это" по-любви. Но не по-любви к мужчине, а именно к анальному сексу.

Зная, как правильно расслабиться и настроиться на анальный секс, девушка легко сможет получать от этого вида секса удовольствие, даже если она не получает вагинальный секс. К тому же, яркость и сила анального оргазма гораздо больше, чем вагинального и даже клиторального оргазмов. Область ануса является одной из самых сильных эрогенных зон человека, так как в ней сосредоточено достаточно большое количество нервных окончаний. Соответственно, при правильной стимуляции девушка может получить гораздо большее удовольствие, чем ее партнер. Лучше знать, как это сделать правильно.

Правильный подход

Почти все "руководства" по сексу агитируют нас "отключить голову" и предаваться безудержному сексу. Только есть один нюанс: анальный секс - единственный, где голову включить нужно. Точнее, в подготовке к нему.

Единственное и самое главное правило подготовки к анальному сексу гласит: он никогда, ни при каких обстоятельствах не бывает случайным или спонтанным. В смысле, к нему необходимо подготовиться, чтобы избежать ошибок - неприятных ощущений, психологических барьеров, заболеваний.

Научись правильно расслабляться

Например, за несколько дней до анального секса (да, его нужно спланировать) наслаждайся принятием теплой ванны, где ты сможешь самостоятельно стимулировать себе вход в анус. Кстати, используй анальную пробку. Тут она сослужит добрую службу: введи ее на некоторое время при принятии ванны, чтобы подготовить эту зону для более ответственного проникновения.

Сексуальные игры с любимым

Вместе с любимым проведи несколько сексуальных сеансов, чтобы расслабить себя и научиться доверять своему партнеру. Во время традиционного секса попроси любимого сначала нежно ласкать твою попу и особенно анус, делать расслабляющий массаж, а позже, когда ты будешь готова, ввести в него указательный палец. Как только перестанешь испытывать дискомфорт, можно переходить к следующему этапу. И не забывайте о прелюдии. Предварительные ласки являются наиболее важным этапом при занятии анальным сексом. Идеально, если женщина получит один или несколько оргазмов перед анальным проникновением, так как это вызовет дополнительный приток крови к половым органам и поможет как следует расслабиться.

Питайся правильно

Здоровое питание - залог удачного анального секса. Правило первого анального секса такое: за несколько дней до дня Х налегай на белковую пищу - рыба, мясо, птица.

Техника правильного проникновения

Проникновение надо совершать ввинчивающими движениями. Пусть мужчина начнет с одного пальца и добавляет остальные, пока сфинктер не растянется до размеров головки члена, а когда будет внутри, двигается осторожно. Несмотря на то что при анальном проникновении ты можешь испытать ощущения, похожие на ложный позыв к дефекации, будь спокойна — на самом деле этого не произойдет.

Используйте презерватив и смазку

Нет, без этого никак. Даже если кажется, что презервативы созданы для защиты от нежелательной беременности, а при анальном сексе риска забеременеть нет, это не повод отказываться от контацептивов. При анальном сексе могут образоваться микротрещины, и любой вирус, что есть у партнера, попадет прямиком в кровоток. К тому же, бактериям, живущим в ректуме, совершенно нечего делать ни на члене партнера, ни в твоем влагалище, куда они попадут при следующем вагинальном контакте. Это простые правила гигиены анального секса.

Если боишься, что будет больно — применяй только специальные обезболивающие смазки для анального секса. Они снижают боль, а анестетики — чувствительность. Если кожа онемеет, ты можешь не почувствовать, что происходит что-то не то, и проморгать серьезные травмы ануса.

Как часто можно заниматься анальным сексом?

Заниматься анальным сексом часто нельзя. Оптимальный вариант - раз в десять дней. За это время все возможные ранки и повреждения, о которых ты можешь даже не задумываться, заживут. Если чаще, то существует вероятность проблем со сфинктером - он постоянно будет находиться в расслабленном состоянии, что может привести к недержанию, геморрою и другим неприятным последствиям.

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Автор: УНИАН