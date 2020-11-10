Пробовать анальный секс стоит, если вы хотите этого и готовы к экспериментам.

Анальный секс люди практикуют, потому что анус полон нервных окончаний и может быть очень чувствительным. Для некоторых это эрогенная зона, которая приносит удовольствие, если стимулировать её пальцами, языком, пенисом или секс‑игрушками. А ещё анальное отверстие очень узкое, поэтому обеспечивает приятное давление на член партнёра.

С таким видом секса связано много мифов и страхов. Но если хорошо подготовиться и помнить о безопасности, ничего плохого не случится. Эта практика добавит разнообразия в вашу сексуальную жизнь, пишет Lifehacker.

Как подготовиться к первому анальному сексу

1. Поговорите с партнёром

Во-первых, следует убедиться, что оба готовы к этому. Во-вторых, если у вас есть какие-то переживания, их лучше озвучить. Тогда они уже не будут казаться такими страшными. В-третьих, спросите, что нравится партнёру, и расскажите ему о своих предпочтениях. Приятно ли вам, когда вас ласкают языком и пальцами, какие зоны на вашем теле особенно чувствительны, какие позы вы любите. Так вы заодно обозначите границы дозволенного. Во время разговора вы можете чувствовать себя неловко. Но он совершенно необходим, чтобы удостовериться, что вы с партнёром понимаете друг друга.

2. Расслабьтесь морально и физически

Анальным сексом стоит заниматься, если вы действительно этого хотите. В противном случае вы вряд ли получите удовольствие. Из-за страха или недоверия к партнёру вы не сможете расслабиться. Мышцы, окружающие анус, будут напряжены, что приведёт к болезненному и трудному проникновению.

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Поэтому постарайтесь настроиться на романтический лад. Не бойтесь оконфузиться или сделать что-то неправильно. Перед свиданием примите горячую ванну с пеной, зажгите свечи, включите любимую музыку. В общем, создайте приятную обстановку.

3. Позаботьтесь о безопасности

Во время анального секса нужно использовать презерватив. К сожалению, об этом многие забывают, потому что воспринимают средства контрацепции как защиту от беременности и только.

Через анальный секс, как и через вагинальный, можно подхватить ИППП, в том числе ВИЧ. К тому же анус полон бактерий. Даже если оба партнёра совершенно здоровы, они могут заразиться инфекцией после незащищённого проникновения. Поэтому держите презервативы под рукой. Их понадобится несколько, если после анального секса собираетесь заняться вагинальным или оральным.

Нельзя в одном и том же презервативе входить в анус, а потом во влагалище или рот. Это правило относится не только к пенису, но и к секс-игрушкам.

4. Запаситесь лубрикантами

В отличие от влагалища, анус не выделяет естественную смазку. Поэтому обязательно нужно пользоваться лубрикантом, иначе можно травмировать стенки отверстия — удовольствия в этом мало.

Смазка должна быть: на водной основе. Она не повреждает латексные презервативы. Без анестетика и охлаждающего эффекта. Иначе вы можете получить микротрещину или разрыв и даже не заметить этого. Специально предназначенной для секса. Никакого масла, вазелина, крема, геля для душа и прочей ереси. Эти вещи не подходят в качестве лубриканта, они могут занести бактерии или повредить слизистую.

5. Сходите в туалет и примите душ

Это обязательно. Страх испачкаться во время анального секса беспокоит многих. Чтобы этого не случилось, нужно опорожнить кишечник и хотя бы пару часов до секса не есть. Затем вымыть снаружи промежность и анус с гелем для душа или мылом для интимной гигиены. Постарайтесь, чтобы средство не попало внутрь: оно может вызвать раздражение слизистой. Обычно этих процедур достаточно. А вот клизму лучше отложить: без медицинских показаний использовать её не стоит. Со временем это может вызвать привыкание и проблемы с самостоятельным испражнением. Максимум попробуйте анальный душ: он вмещает меньше жидкости, чем клизма, и неглубоко очищает прямую кишку.

6. Попробуйте в одиночку

Первый опыт можно получить без партнёра. Так даже лучше: с помощью пальцев, секс-игрушек и смазки вы постепенно подготовите анус, а заодно поймёте, действительно ли вам это нравится.

7. Разогрейтесь

Длительные прелюдии и ласки — то, что нужно перед анальным сексом. Они помогают возбудиться и расслабить мышцы. Чтобы подготовиться к проникновению, попробуйте сначала римминг — оральную стимуляцию ануса. Но не забывайте о защите: купите латексные салфетки для орального секса, они предотвратят возможную передачу инфекции. Кстати, салфетки можно заменить и обычным презервативом: просто разрежьте его и используйте плёнку. После римминга в дело идут пальцы. Вводить нужно медленно, круговыми движениями, постепенно подготавливая анус.

Затем можно воспользоваться секс-игрушками. Например, силиконовыми бусами.

8. Помните, что в любой момент можете остановиться

Если вам больно, не терпите, а попросите партнёра прекратить. Не бойтесь обидеть его или расстроить. Здесь речь идёт не просто об удовольствии, а о здоровье.

Какие позы подойдут для анального секса

Для первого опыта используйте старую добрую классику, например позу наездницы или догги-стайл.

Что делать после анального секса

Примите душ, чтобы освежиться, удалить смазку и бактерии.

Если использовали анальные игрушки, обязательно вымойте их с мылом и протрите дезинфицирующим средством. Например, хлоргексидином.

Если вам не понравилось, честно скажите партнёру. Возможно, стоит поменять позу, двигаться по-другому или входить не так глубоко. Если же эти манипуляции не помогут, значит, анальный секс вам не подходит. В этом нет ничего страшного. Предпочтения у всех разные, что совершенно нормально.

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Автор: УНИАН