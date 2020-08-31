Анальным сексом нужно заниматься осторожно.

Анальный секс - это дело не совсем привычное. Поэтому к нему нужно тщательно готовиться. Конечно, это касается любого вида секса. Но если мы говорим об анальном, то здесь подход нужен особенный, ведь задний проход рискует серьезно пострадать.

Итак, давайте разберемся, как правильно заниматься этим видом секса, чтобы не разорвать анус.

Анальная пробка

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Перед тем, как заняться анальным сексом попробуйте ввести себе в анус анальную пробку. Делайте это очень осторожно. Конечно, будет небольшой дискомфорт, но через 10 минут хождения с ней вы привыкнете. Походите так хотя бы несколько часов до самого секса.

Много смазки

Первое, что нужно сделать - это обильно смазать задний проход лубрикантом. Помните, что анус не выделяет смазку, а значит вам просто необходимо ее использовать.

Разработай пальчиком

Затем партнер должен вас завести. Вы сами должны дико захотеть заняться сексом. В противном случае такой секс может превратиться в изнасилование. Начните с прелюдий, а затем позвольте партнеру разработать вам анус. Изначально нужно запускать один пальчик и нежно массировать, затем два, а потом можно и три. Все зависит от ваших ощущений.

Не используйте секс-игрушки

Если в вагинальном сексе они вам только помогут, то в анальном так лучше не рисковать. Сам анальный секс - это ощущение не из приятных. К нему нужно постепенно привыкать и только дойдя до определенного уровня опыта, вы сможете получать оргазм. Но не стоит пробовать все и сразу, дабы не навредить себе.

Нельзя заниматься сексом при геморрое

Анальный секс при геморрое может спровоцировать кровотечение и сумасшедшие боли. Оно вам надо?

Нет лидокаину

Нельзя принимать ледокаин перед анальным сексом. Если кожа онемеет, то вы можете не почувствовать, что происходит. Если партнер будет грубоват или резок, то вы просто можете разорвать анус. Другими словами, заработать анальную трещину.

Проникновение

Само проникновение не должно быть слишком глубоким. Этот процесс вы можете контролировать с помощью руки. Берете член мужчины за основание и крепко держите, но сильно не сдавливайте. И таким образом зона входа будет меньше и вы сможете направлять партнера.

Не переходите от ануса ко влагалищу

Это правило вы должны запомнить, как дважды два. Если сразу после анального секса вы начнете заниматься вагинальным, то рискуете перенести массу бактерий, которые в будущем сыграют с вами злую шутку. Берегите свое здоровье!

Избежание "коричневых аварий"

Вы можете сделать клизму, но это не гарантирует то, что мужчина не достанет свой член в фекалиях. Поэтому будет лучше, если полдня вы не будете много кушать, сходите в туалет, затем помоетесь и приступите к делу. Не забывайте использовать презерватив.

Ласки

Не забывайте во время анального секса ласкать друг друга. Ведь это тоже своего рода удовольствие. И если у вас получится расслабиться, то вы сможете получить оргазм и насладиться им во всей красе.

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Автор: Диана Могилевич