"Насладись сам": как мужчинам получить удовлетворение от анального секса (18+)

Анальный секс для мужчин может быть приятнее, чем для женщин.

Анальный секс вызывает у мужчин панику и отвращение. Так как в современном мире принято считать, что после стимулирования простаты вы потеряете свою мускулистость. Но это все стереотипы.

Уже давно доказано, что мужчинам куда приятнее заниматься анальным сексом, чем женщинам. Так как у вас есть простата, которую называют точкой G. Воздействие на нее делает оргазм намного ярче и продолжительней. Поэтому собрали для вас несколько правил, которые вы должны знать.

Вы не порно-актер

Не пытайтесь повторить то, что видели в порнофильмах. Не нужно пытаться сразу засунуть себе страпон. Вообще, стимулировать простату можно с помощью пальцев. Попросите партнершу во время минета засунуть вам палец в попу. Поверьте, вы получите колоссальное удовольствие.

Наедине со страпоном

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Прежде чем приступить к анальному сексу в вашу сторону, попробуйте поэкспериментировать наедине с собой. Не нужно просить об этом сразу девушку. Помните, что порноактеры занимаются этим по несколько раз в неделю, а вы в этом деле новичок. Дайте себе время привыкнуть.

Скорость движений

Не пытайтесь сразу разогнаться с нуля до сотки. Пробуйте все делать плавно и легко. Вам нужно время, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. И только постепенно можно начинать разгоняться.

Анилингус

Да-да, это только кажется отвратительным. А на самом деле, вам понравится, когда партнерша будет облизывать не только ваши яички, но и анальное отверстие. Это также определенная стимуляция. Девушки же получает удовольствие от кунилингуса. Вы не хуже.

Смазка

Обязательно нужно обильно смазывать попу смазкой. Представьте аквапарк. Вы съезжаете с горки без воды. Больно, да? Так вот ваша попа - это та же горка. Не жадничайте, и выливайте смазки как можно больше.

Помните, что от анального секса вы можете получить оргазм и даже более яркий, чем от вагинального секса. В этом деле главное довериться партнеру и не торопиться. Тише едешь - дальше будешь.

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