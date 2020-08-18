"Накажи меня": как повторить секс в стиле 50 оттенков серого (18+)

Грубый секс порой может приносить больше удовлетворения.

Грубый секс порой может дарить больше удовлетворения, чем нежный и спокойный. Да-да, накал страстей заводит не по-детски. Давайте начистоту! Многие возбуждались от просмотра фильма "50 оттенков серого". А рискнете повторить?

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Поцелуи

Отметьте помадой точки на своем теле, которых партнер должен касаться. Например, красной помадой нарисуйте губки на бедрах, груди и шеи. Таким образом партнер будет целовать эти места и заводить вас. А с самим проникновением или оральными ласками пока повременим. Потом поменяйтесь.

Напор

Где самый мощный напор? Конечно, в душе. Во время секса направьте струю воду на клитор. Тогда вы просто взорветесь от желания получить оргазм. Поверьте, он будет невероятно красочным. Также не снимайте с себя всю одежду. Женщина в мокрой майке, через которую просвечиваются соски, выглядит куда эротичнее, чем полностью обнаженная.

Наручники

Стандартная процедура - надеть наручники на руки. А давайте наденем их на ноги. В таком случае вы сможете пофантазировать и испробовать новые позы.

Охлади меня

Вы можете завязать партнеру глаза, взять в рот кубик льда и мягко поцеловать все его эрогенные зоны. При этом не стоит делать минет, так как партнеру такой охлаждающий эффект будет неприятен. Так и сам партнер может вылить на вас сливки и потихоньку слизывать их охлажденным ртом.

Игра на выживание

Например, вы можете сыграть в бильярд. Эти возбуждающиеся позы, изгибы, наклоны - мммммм, что еще нужно для того, чтобы завестись. А проигравший может исполнять все желания того, кто одержал победу.

Секс-игрушки

Да-да, куда же без них. Чтобы получить мощный оргазм, вы можете поиграть с вагинальными шариками, надеть клипсы на соски. Также обратите внимание, что можно заняться анальным сексом и в то же время стимулировать влагалище вибратором.

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Автор: Диана Могилевич