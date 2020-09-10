Сексом на воде нужно заниматься осторожно.

Эротический фильм "365 дней" не прошел бесследно для женской половины человечества. Ведь главный актер Микеле Морроне запал в душу девушкам и, пожалуй, остался там навсегда. Ведь он такой страстный, горячий и темпераментный, что даже секс на воде не смог его охладить. Признавайтесь, захотели повторить? Тогда держите топ-5 лайфхаков.

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Секс на яхте

Главные актеры сериала занимались сексом именно на яхте. Там много места и есть где развернуться. Позы могут быть самые разнообразные - вариация, противоположность, ложки и прочее. Здесь вы можете не ограничивать свою фантазию.

Секс на сапе

Сапы - это доска, на которой плавают по воде с помощью весла. Секс на нем достаточно опасный, но для любителей адреналине подойдет. Здесь в позах придется ограничиться. Лучшими вариантами будут догги-стайл, наездница, миссионерская и поза 69. Главное, держать равновесие, чтобы не упасть в воду.

Секс в лодке

Секс в лодке также достаточно опасен. Ведь при активных движениях она может раскачиваться, и в один прекрасный момент перевернуться. Поэтому это нужно делать осторожно и в "тихих" позах. Лучшим вариантом будет поза "ложки". Вы оба лежите на боку, он смотрит тебе в затылок. Приподними верхнюю ногу, а когда его пенис окажется внутри - опусти. Таким образом член войдет глубоко, но сам секс будет тихим.

Секс в воде

Стоит отметить, что секс в воде может быть опасен. В результате женщина может заработать молочницу или другими инфекционными заболеваниями. Но если уж вам очень хочется и вы готовы к этому на 100 процентов, то можете попробовать. В таком случае лучшей позой окажется "поддержка". Мужчина стоит в воде и держит девушку на руках за ягодицы. А она обхватывает его ногами.

Секс на матрасе

Матрас - это более комфортное место, чем сапы, например. Но опять же вы рискуете оказаться в воде. Хотя, любителям адреналина этот вариант понравится. Мягко, более-менее удобно, необычно... Что еще нужно?

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Автор: Диана Могилевич