Топ-4 поз в сексе, которые помогут разжечь новую искру в ваших отношениях (18+)

Находясь на карантине у вас появилось много свободного времени, чтобы воплотить в реальность все свои самые сексуальные фантазии и зажечь новый огонь страсти.

Даже самые гармоничные отношения могут потерять запал, если ваша сексуальная жизнь перестает приносить былое удовлетворение и яркие эмоции. Возможно, все дело в конформизме — вы привыкли к классическим позам, и не пытаетесь экспериментировать.

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Предлагаем вам попробовать разнообразить ваши интимные вечера с помощью следующих поз, пишет WomanHit.ru.

"Амур"

Удобная позиция, которая позволяет мужчине увидеть ваше тело в процессе, а вы получите доступ к его лицу и шее, тем самым ваш контакт будет еще теснее. Мужчина садится на кровати или полу, облокачивается на спинку кровати, вытягивает ноги, слегка сгибая, а вы в это время садитесь сверху на его слегка разведенные ноги.

Миссионерская поза (со сжатыми бедрами)

Поза помогает сделать ваш контакт еще теснее. Дайте мужчине войти в вас, когда он находится сверху, пока вы лежите, после этого сводите ноги вместе. Чтобы мужчина при этом случайно вас не придавил, попросите его опереться на локти и быть чуть аккуратнее. Однако в этой позе стоит учитывать, что если ваш мужчина обладатель скромных размеров, вы не получите ярких эмоций, так как он не сможет войти на достаточную глубину из-за ваших сведенных бедер.

"Утюжок"

Эта поза станет прекрасным завершением массажа, кроме того, мужчина сможет уделить особое внимание вашим ягодицам, спине и шее. Вам необходимо лечь на живот, вытянув ноги, мужчина при этом ложится сверху, так же вытягиваясь. Поза гарантирует глубокое проникновение, так что попросите вашего мужчину быть аккуратнее, если партнер обладает внушительными достоинствами.

Лотос

Отличный вариант для занятий сексом на диване или широком кресле. Как и в первом варианте, вашему мужчине откроется прекрасный вид. Партнер садится на диван, а вы садитесь сверху, разводя ноги и слегка отклоняясь назад. Мужчина при этом удерживает вас за бедра. Ко всему прочему, поза хорошо подходит для занятий сексом в джакузи или бассейне, но в этом случае не забывайте о дополнительной смазке.