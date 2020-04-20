Названы топ-3 позы в сексе для одновременного оргазма (18+)

Эксперты назвали наиболее привлекательные позы для любителей финишировать вместе.

Для экспериментов в постели нет пределов, главное чтобы и вы, и ваш партнер получали только положительные эмоции.

В огромном разнообразии поз довольно сложно ориентироваться, а попробовать хочется все. Эксперты WomanHit назвали наиболее привлекательные позы для любителей финишировать вместе.

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Профессиональная наездница

Поза, когда женщина находится сверху, может иметь множество вариаций, кроме того, когда женщина контролирует процесс, ей легче достигнуть оргазма, так как в большинстве случаев мужчины достигают пика наслаждения первыми, в то время как партнерше еще далеко до финала. Этот вариант позы наездницы предполагает, что женщина сидит сверху, слегка отклонившись назад: таким образом стимулируются самые чувствительные точки на ее теле, что помогает догнать мужчину в самый ответственный момент.

Бабочка

Если вам надоел однообразный секс на кровати, немного измените локацию, но все же оставьте постель в качестве участника интимного мероприятия. Женщина ложится на постель, а партнер в это время становится напротив кровати. Такая поза обеспечивает более глубокое проникновение, особенно если женщина поднимет ногу на плечо своего мужчины. Однако будьте осторожны, если вы начинаете испытывать дискомфорт, сразу скажите об этом мужчине.

Десертная ложка

Идеальная поза, если вы периодически испытываете болезненные ощущения от проникновения. В таком положении невозможно войти на полную длину, а значит мужчине придется действовать аккуратно. Ваш партнер ложится сзади и во время самого процесса помогает стимулировать самые чувствительные точки руками. Так вы не дадите мужчине быстро закончить дело, но и сами успеете достигнуть пика вместе с ним.

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