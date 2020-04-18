Супрун дала несколько советов по занятиям сексом на карантине

Супрун отметила, что в целом секс снижает тревожность и помогает бороться со стрессом, с которым все сейчас могут столкнуться из-за вынужденной изоляции.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун собрала все, что в настоящее время известно о занятиях сексом во время пандемии COVID-19 и дала советы, как снизить вероятность заболевания

Рекомендации Супрун опубликовала на своей странице в Facebook.

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Экс-министр отметила, что в целом секс снижает тревожность и помогает бороться со стрессом, с которым все сейчас могут столкнуться из-за вынужденной изоляции. Занятия сексом сопровождает выброс гормонов, в частности окситоцина, что хорошо влияет на иммунную систему. Например, окситоцин активирует звено врожденного иммунитета, клеток "естественных киллеров". Они убивают пораженные вирусами клетки и не дают возникать рецидивам некоторых болезней.

"Также половой акт можно приравнять к физическим упражнениям, что имеет положительный эффект на сердечно-сосудистую систему", - добавила Супрун.

Она подчеркнула, что это нормально, если из-за стресса нет желания заниматься сексом. Так, в одном небольшом исследовании, которое провели в Вэньчуане (Китай), обнаружили, что до землетрясения 2008 67% женщин имели регулярный секс, а после землетрясения показатель упал до 4%. За месяц число возросло до 24%, но все равно не поднялось до прежнего уровня.

"Это демонстрирует то, как мы можем реагировать на стресс и опасность... Мы не можем призывать воздержаться от секса во время пандемии COVID-19, однако призываем к сознательности", - написала Супрун.

Она напомнила, что, как и другие респираторные вирусы, вирус SARS-CoV-2 не распространяется половым путем. Никаких доказательств такой вероятности пока нет. Основной путь распространения - через тесный контакт с больным COVID-19 человеком. Небольшие капли жидкостей из носа или рта распространяются во время того, как больной человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух. Поэтому близкий телесный контакт, поцелуи и даже быстрое дыхание, которые сопровождают секс, могут быть способом передачи вируса от одного партнера к другому.

"До сих пор недостаточно информации, чтобы утверждать о полной безопасности или опасности самого полового акта сейчас. Собрали для вас несколько советов, которых следует придерживаться в этот период во время занятия сексом", - пишет экс-глава Минздрава.

Занимайтесь сексом с близкими вам людьми.

"Ваш самый безопасный сексуальный партнер - вы сами. Мастурбация не распространяет вирус, особенно если вы моете руки и любые секс-игрушки мылом не менее 30 секунд до и после секса", - посоветовала Супрун.

"По уровню безопасности после вас идет ваш постоянный партнер или партнерша, с кем вы живете. Если вы вдвоем придерживаетесь карантина, не имеете тесных контактов с другими людьми, а к тому же, живете вместе, то в плане интенсивности телесных контактов секс ничем не будет отличаться от совместного просмотра фильма в объятиях", - добавила она.

Супрун советует избегать сексуальных контактов с теми, с кем вы не находитесь на карантине, даже если это ваш постоянный сексуальный партнер.

"Помните о том, что вы можете быть уверены только в том, с кем придерживаетесь вы сами все правила карантина. Проследить за партнером или партнершей, с которыми вы не живете под одной крышей, сложно. Если у вас несколько сексуальных партнеров, ограничьте встречи с ними. Попробуйте заменить реальный секс на виртуальный. Не начинайте новые сексуальные отношения в этот период", - пишет экс-глава Минздрава.

Учитывайте основные способы распространения вируса.

"Прежде всего, SARS-CoV-2 может передаваться во время поцелуев. Если человек не входит в ваш круг тесных контактов, то есть не живет с вами, ограничьте поцелуи", - дает рекомендацию Супрун.

В сети распространяются сообщения о безопасных во время пандемии COVID-19 позах для секса, напомнила экс-министр. Конечно, это шуточная форма подачи серьезной информации. За основу там взятое правило социальной дистанции в 1-1,5 метра (от вашего лица к лицу вашего партнера или партнерши).

"Если вы практикуете анальный секс или римминг, помните о том, что вирус SARS-CoV-2 может содержаться в фекальных массах. Так же помните, что во время орального секса возможно распространение вируса через слюну. Для этого используйте презервативы или латексные салфетки, здесь важна барьерная защита", - пишет Супрун.

Она также напоминает, что мыть руки до и после секса не менее важно, чем каждый раз после возвращения с улицы. Так же важно дезинфицировать все секс-игрушки, которые вы используете. Убедитесь, что ими пользуетесь только вы.

Откажитесь от секса, если вы или ваш партнер, или партнерша плохо себя чувствуют.

"Если у вас или вашего партнера появились симптомы COVID-19, избегайте секса и поцелуев, в частности. Помните, что высокая температура (выше 38,5 градусов), кашель и затрудненное дыхание - повод к госпитализации. Также если вы знаете, что ваш партнер или партнерша контактировали с больными COVID-19 людьми, воздержитесь от секса на некоторое время, чтобы уменьшить риск вашего инфицирования", - советует Супрун.

Пользуйтесь средствами контрацепции.

"Кроме риска заразиться вирусом SARS-CoV-2 (если не соблюдать меры предотвращения), не стоит забывать об инфекциях, передающихся половым путем. Для предотвращения инфицирования этими инфекциями нужно пользоваться средствами контрацепции. Презерватив - средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременности одновременно. Его эффективность очень высокая, но только в случае правильного использования", - напомнила экс-министр.

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