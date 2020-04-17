"Сама себе режиссер": 16 советов, как правильно мастурбировать (18+)
В период карантина и самоизоляции мастурбация может стать настоящим спасением от одиночества и стресса.
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В самом названии этого процесса таится конфликтность его восприятия социумом, мастурбация — означает: manus — «рука» + stuprare — «осквернять». То есть — осквернение себя, своими же руками, пишет Лиза. Согласись, так себе обозначение. Вряд ли, кто-то сознательно захочет себя осквернять. Да и как можно назвать осквернением то, что приносит исключительно положительные ощущения и эмоции?
В естественном варианте это именно так, чувство стыда нездорово по отношению к собственным сексуальным проявлениям. Почему-то же люди мастурбируют, как мужчины, так и женщины, несмотря на "позор и порицание".
Как мастурбировать
- 1. Выдели себе свободное время, когда никто не сможет побеспокоить тебя. Это очень важно — не отвлекаться, а заняться собой во всех смыслах.
- 2. Подумай чего именно тебе хочется, или кого. Если это реальный персонаж из твоей жизни, можешь закрыть глаза и представить его, подумать о том, что именно тебе нравится. После этого, можешь придумать целый сценарий, по которому ты хотела бы с ним сблизиться, и проигрывай у себя в голове. Или же подбери себе парочку понравившихся фильмов и сосредоточь внимание на них.
- 3. Начни исследовать свое тело. Вспомни, что тебе нравится чувствовать в сексе с мужчиной. Может, ты любишь когда тебя хватают за шею, тянут за волосы, или царапают. Может, наоборот ты любишь нежные поглаживания и плавные движения. Делай все медленно, вслушиваясь в свои ощущения. Меняй ритм, силу нажатий, части тела.
- 4. Когда ты почувствуешь, что твоё дыхание заметно участилось, и ты точно возбуждена, можешь начать трогать свою грудь. Сменяй легкие сжатия, с ударами, узнай свой болевой порог, все равно ты не сможешь причинить себе сильную боль.
- 5. Когда почувствуешь сокращения влагалища, можешь переходить ниже и начинать трогать себя непосредственно там.
- 6. Вначале, сожми большие половые губы в ладони, немного похлопай по ним, пройдись от верха до самого низа своей рукой.
- 7. Затем можешь нащупать несколькими пальцами свой клитор и найти самые чувствительные зоны.
- 8. Поэкспериментируй с силой нажатия, направлением и темпом движений.
- 9. Не бойся себе что-то повредить, если тебе хочется остановиться, но это не физическое чувство боли, а скорее, беспочвенное убегание от переживаний, постарайся понять эмоцию, которая возникает.
- 10. Если эта эмоция — стыд, вина, страх, или брезгливость — скорее всего у тебя есть комплекс, который необходимо устранить, и желательно с помощью психолога.
- 11. Старайся вернуться к возбуждению и не отвлекаться на мысли. Просто чувствуй свои ощущения в теле.
- 12. Можешь попробовать зажать клитор между пальцами и поиграть им.
- 13. Очень важно все время поддерживать возбуждение, потому не забывай про фильм, или ту фантазию, которую ты представляла себе вначале, иначе весь запал можно потерять.
- 14. Если возбуждение очень сильное и ты уже очень хочешь секса, можешь брать вибратор, или продолжать пальцами, но уже во влагалище.
- 15. Не забывай все время прислушиваться к ощущениям и желаниям. Какой темп сейчас уместен, где в теле ощущается возбуждение и запрос на стимуляцию? Сейчас, да и всегда, по правде говоря, каждый сам ответственен за свой оргазм. У тебя может сработать стереотип, когда тебе лень довложиться, чтобы пройти дальше к оргазму. Этот стереотип нужно победить в себе, иначе удовлетворение не придет, даже с мужчиной.
- 16. Доведи начатое до конца, даже если с первого раза у тебя не получилось, ты ведь выделила себе время и никуда не спешишь.
Любые нестыковки в своем внутреннем мире нужно исследовать и гармонизировать, а так как сексуальная жизнь — одна из важнейших составляющих жизни, пренебрегать ею нельзя.