"Сама себе режиссер": 16 советов, как правильно мастурбировать (18+)

Тема мастурбации обсуждается куда реже, чем любые другие сексуальные проявления. Она вызывает множество противоречий, стыда, отрицания, вины, а порой — страха. Потому стоит разобраться, как правильно мастурбировать.

В период карантина и самоизоляции мастурбация может стать настоящим спасением от одиночества и стресса.

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В самом названии этого процесса таится конфликтность его восприятия социумом, мастурбация — означает: manus — «рука» + stuprare — «осквернять». То есть — осквернение себя, своими же руками, пишет Лиза. Согласись, так себе обозначение. Вряд ли, кто-то сознательно захочет себя осквернять. Да и как можно назвать осквернением то, что приносит исключительно положительные ощущения и эмоции?

В естественном варианте это именно так, чувство стыда нездорово по отношению к собственным сексуальным проявлениям. Почему-то же люди мастурбируют, как мужчины, так и женщины, несмотря на "позор и порицание".

Как мастурбировать

1. Выдели себе свободное время, когда никто не сможет побеспокоить тебя. Это очень важно — не отвлекаться, а заняться собой во всех смыслах.

2. Подумай чего именно тебе хочется, или кого. Если это реальный персонаж из твоей жизни, можешь закрыть глаза и представить его, подумать о том, что именно тебе нравится. После этого, можешь придумать целый сценарий, по которому ты хотела бы с ним сблизиться, и проигрывай у себя в голове. Или же подбери себе парочку понравившихся фильмов и сосредоточь внимание на них.

3. Начни исследовать свое тело. Вспомни, что тебе нравится чувствовать в сексе с мужчиной. Может, ты любишь когда тебя хватают за шею, тянут за волосы, или царапают. Может, наоборот ты любишь нежные поглаживания и плавные движения. Делай все медленно, вслушиваясь в свои ощущения. Меняй ритм, силу нажатий, части тела.

4. Когда ты почувствуешь, что твоё дыхание заметно участилось, и ты точно возбуждена, можешь начать трогать свою грудь. Сменяй легкие сжатия, с ударами, узнай свой болевой порог, все равно ты не сможешь причинить себе сильную боль.

5. Когда почувствуешь сокращения влагалища, можешь переходить ниже и начинать трогать себя непосредственно там.

6. Вначале, сожми большие половые губы в ладони, немного похлопай по ним, пройдись от верха до самого низа своей рукой.

7. Затем можешь нащупать несколькими пальцами свой клитор и найти самые чувствительные зоны.

8. Поэкспериментируй с силой нажатия, направлением и темпом движений.

9. Не бойся себе что-то повредить, если тебе хочется остановиться, но это не физическое чувство боли, а скорее, беспочвенное убегание от переживаний, постарайся понять эмоцию, которая возникает.

10. Если эта эмоция — стыд, вина, страх, или брезгливость — скорее всего у тебя есть комплекс, который необходимо устранить, и желательно с помощью психолога.

11. Старайся вернуться к возбуждению и не отвлекаться на мысли. Просто чувствуй свои ощущения в теле.

12. Можешь попробовать зажать клитор между пальцами и поиграть им.

13. Очень важно все время поддерживать возбуждение, потому не забывай про фильм, или ту фантазию, которую ты представляла себе вначале, иначе весь запал можно потерять.

14. Если возбуждение очень сильное и ты уже очень хочешь секса, можешь брать вибратор, или продолжать пальцами, но уже во влагалище.

15. Не забывай все время прислушиваться к ощущениям и желаниям. Какой темп сейчас уместен, где в теле ощущается возбуждение и запрос на стимуляцию? Сейчас, да и всегда, по правде говоря, каждый сам ответственен за свой оргазм. У тебя может сработать стереотип, когда тебе лень довложиться, чтобы пройти дальше к оргазму. Этот стереотип нужно победить в себе, иначе удовлетворение не придет, даже с мужчиной.

16. Доведи начатое до конца, даже если с первого раза у тебя не получилось, ты ведь выделила себе время и никуда не спешишь.

Любые нестыковки в своем внутреннем мире нужно исследовать и гармонизировать, а так как сексуальная жизнь — одна из важнейших составляющих жизни, пренебрегать ею нельзя.