Ученые доказали, что семейные ссоры могут привести к импотенции

Если на фоне ссоры возникает еще и неудачный сексуальный опыт, это может стать причиной развития психогенной импотенции.

Практически в любой семье возникают конфликты между партнерами. Их причины, как и способы разрешения, могут быть различными, однако во многих случаях они негативно отражаются не только на отношениях, но и на состоянии здоровья.

Конфликты, независимо от темы – воспитание детей, финансовые вопросы, религия или отношения с кровными родственниками, могут вызывать выброс стрессовых гормонов, пишет Obozrevatel. Согласно результатам ряда исследований, подобные ссоры наиболее пагубно влияют на состояние здоровья представителей сильного пола. Чаще всего последствия проявляются в виде головной боли, бессонницы, снижения настроения и появления ощущения нервозности и уязвимости.

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Чем более неразрешимой выглядит ситуация, тем к более плохим последствиям она может привести. И если на фоне ссоры возникает еще и неудачный сексуальный опыт, это может стать причиной развития психогенной эректильной дисфункции (импотенции).

К числу деструктивных конфликтов относят такие, в результате которых происходит накопление обид и претензий к партнеру, что приводит к отдалению друг от друга. В подобной обстановке сложно представить, что мужчина начнет принимать препараты, способствующие улучшению эректильной дисфункции. По мнению многих психологов, наиболее вероятно, что он будет искать понимания и поддержки у другой женщины. И если патология носила исключительно психогенный характер, то вероятнее всего сексуальный контакт будет позитивным.

Часто за помощью к врачу обращаются жены, которые дорожат браком и хотят его сохранить. Индивидуальное и семейное консультирование при своевременном обращении занимает несколько дней, если имеет место затяжной конфликт, может потребоваться 6-8 сеансов.

В работе с эректильной дисфункцией важно особое внимание уделять созданию доверия между партнерами. После неудачного сексуального опыта мужчина обычно настроен на следующие неудачи, поэтому жена должна научиться оказывать поддержку и проявлять терпение, избегая любой формы давления. Если подобная ситуация становится предметом шантажа или манипуляций, чаще всего брак спасти не удается.

Немаловажное значение для лечения половой дисфункции имеет укрепление самооценки мужчины. Необходимо поощрять его инициативы, подчеркивать мужественность и социальную успешность. Достаточно эффективными являются приемы так называемой секс-терапии с непосредственным использованием методик реализации сексуальной активности.

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Часто семейные психотерапевты обращают внимание на то, что из-за особенностей воспитания отсутствует необходимый для успешного лечения сексуальный опыт. На фоне продолжительного совместного проживания ситуация усугубляется монотонностью и ослаблением влечения друг к другу. В таких случаях полезным дополнением будет сексуальное просвещение, что позволит внести разнообразие в сексуальную жизнь.

Ссоры в семье – явление практически неизбежное. Однако важно понимать их последствия и своевременно разрешать. Сегодня обращение к семейному психотерапевту становится обычной практикой, поскольку такая терапия имеет высокую эффективность при желании сохранить семью.

Очень часто за несколько сеансов можно найти пути решения, научиться понимать проблему со стороны партнера, правильно действовать в наиболее острый момент.