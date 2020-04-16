Оставь стеснение и вникни: правила орального секса (фото, видео 18+)
Если ты будешь чувствовать партнера, знать и уметь сделать ему приятно, он вряд ли променяет это на неоднозначные непроверенные связи. Потому оставь стеснение и вникни в техники орального секса, кто знает, может тебе самой понравится.
Девушки нередко пренебрегают этим видом ласк. Кому-то это кажется постыдным, кому-то неприятным и, даже унизительным. Но всегда были и будут те, кому это, действительно, нравится, и сила на их стороне, ведь, мужчины без ума от минетов.
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В действительности, все всегда упирается в чувства, идет речь в статье на сайте liza.ua. Даже если ты не любишь делать минет, когда-нибудь найдется мужчина, которому ты захочешь подарить все удовольствия, которые есть на земле, и проблема решится сама. Ведь, нет ничего более приятного в сексе, чем осознание наслаждения тобой, твоего парня, и не важно глазами он любуется, или дрожит в экстазе от твоих поцелуев ниже пояса. Более того, некоторые мужчины могут, не без причины, усомниться в истинности твоих чувств, ведь, ты избегаешь какой-то части его, и не желаешь полностью отдаться в его власть.
Подготовка к минету
Так как процесс может быть, достаточно, длительным к нему нужно подготовиться, как морально, так и физически. Лучшая установка, которую ты можешь взять – чувствовать своего любимого, эмпатировать его ощущениям, и тогда минуты не будут тягостно тянутся, заставляя тебя мечтать об окончании. Перед сексом желательно не наедаться, а перед оральным, тем более, лучше выпей стакан простой воды, он сгладит чувство голода и предупредит пересыхание во рту. Можешь почистить зубы мятной пастой, это придаст процессу свежесть и легкий холодок. В порыве страсти человек мало, что замечает, но принять душ вам обоим будет не лишним. Еще лучше сделать это вместе, можешь бережно и ласково сама вымыть своего мужчину, он сразу же настроится на продолжение. Положение нужно подобрать устойчивое и удобное. Самые лучшие позы для орального секса, когда ты сидишь перед ним на коленях, или удобно лежишь на животе, опираясь на предплечья.
Как правильно заниматься оральным сексом
- Прими удобное положение, особенно много ощущений ты подаришь ему, если вы сядете напротив зеркала. Таким образом, он будет то отключаться от удовольствия, то любоваться процессом.
- Помассируй легкими движениями его ягодицы, мышцы внутренней стороны бедра.
- Возьми его половой орган одной рукой и можешь немного потереться об него губами, облизать или поцеловать.
- Найди основную выделяющуюся вену и проведи ее от начала до конца своим языком.
- Теперь, когда он достаточно возбужден, можешь засунуть в рот весь член, немного пососать его и отпустить.
- Теперь можешь работать в основном с головкой, это самая чувствительная зона полового члена, когда женщина полностью погружает член в рот, это приносит больше эстетического удовольствия, нежели, физического. Потому это можно делать лишь изредка, когда ты уже немного устала от монотонных поступательных движений.
- Покрой зубы губами, немного сожми рот и держа член одной рукой, а яички другой, медленно двигайся по основанию члена взад и вперед. Если ты хорошо контролируешь свою челюсть и не боишься задеть головку зубами, можешь использовать эту технику иногда, чтобы разнообразить процесс.
- В то время, как головка выходит изо рта, можешь совершать круговые движения языком по ней, это доставит мужчине особое удовольствие.
- Также можешь попробовать гладить пенис то нижней, то верхней частью языка. Их фактура совершенно разная, шероховатость будет чередоваться с гладкостью, и ощущения от таких манипуляций кардинально разнятся.
Как и в любом другом деле в оральном сексе очень важно внимание к деталям и твое лично отношение к процессу. Экспериментируй, упражняйся, это может стать вашей новой приятной игрой в постели, если ты будешь просить у него подсказок и изображать прилежную ученицу.
Все еще остались вопросы? Вот тебе инфографика с советами!
Если все равно хотелось бы более практического пособия, посмотри это видео.