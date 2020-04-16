Оставь стеснение и вникни: правила орального секса (фото, видео 18+)

Чтобы создать крепкие доверительные отношения с мужчиной необходимо позаботиться о множестве факторов. И самый первый must have для отношений — разнообразная и увлекательная сексуальная жизнь.

Если ты будешь чувствовать партнера, знать и уметь сделать ему приятно, он вряд ли променяет это на неоднозначные непроверенные связи. Потому оставь стеснение и вникни в техники орального секса, кто знает, может тебе самой понравится.

Девушки нередко пренебрегают этим видом ласк. Кому-то это кажется постыдным, кому-то неприятным и, даже унизительным. Но всегда были и будут те, кому это, действительно, нравится, и сила на их стороне, ведь, мужчины без ума от минетов.

Читайте такжеТоп-3 техники орального секса (18+)

В действительности, все всегда упирается в чувства, идет речь в статье на сайте liza.ua. Даже если ты не любишь делать минет, когда-нибудь найдется мужчина, которому ты захочешь подарить все удовольствия, которые есть на земле, и проблема решится сама. Ведь, нет ничего более приятного в сексе, чем осознание наслаждения тобой, твоего парня, и не важно глазами он любуется, или дрожит в экстазе от твоих поцелуев ниже пояса. Более того, некоторые мужчины могут, не без причины, усомниться в истинности твоих чувств, ведь, ты избегаешь какой-то части его, и не желаешь полностью отдаться в его власть.

Подготовка к минету

Так как процесс может быть, достаточно, длительным к нему нужно подготовиться, как морально, так и физически. Лучшая установка, которую ты можешь взять – чувствовать своего любимого, эмпатировать его ощущениям, и тогда минуты не будут тягостно тянутся, заставляя тебя мечтать об окончании. Перед сексом желательно не наедаться, а перед оральным, тем более, лучше выпей стакан простой воды, он сгладит чувство голода и предупредит пересыхание во рту. Можешь почистить зубы мятной пастой, это придаст процессу свежесть и легкий холодок. В порыве страсти человек мало, что замечает, но принять душ вам обоим будет не лишним. Еще лучше сделать это вместе, можешь бережно и ласково сама вымыть своего мужчину, он сразу же настроится на продолжение. Положение нужно подобрать устойчивое и удобное. Самые лучшие позы для орального секса, когда ты сидишь перед ним на коленях, или удобно лежишь на животе, опираясь на предплечья.

Как правильно заниматься оральным сексом

Прими удобное положение, особенно много ощущений ты подаришь ему, если вы сядете напротив зеркала. Таким образом, он будет то отключаться от удовольствия, то любоваться процессом.

Помассируй легкими движениями его ягодицы, мышцы внутренней стороны бедра.

Возьми его половой орган одной рукой и можешь немного потереться об него губами, облизать или поцеловать.

Найди основную выделяющуюся вену и проведи ее от начала до конца своим языком.

Теперь, когда он достаточно возбужден, можешь засунуть в рот весь член, немного пососать его и отпустить.

Теперь можешь работать в основном с головкой, это самая чувствительная зона полового члена, когда женщина полностью погружает член в рот, это приносит больше эстетического удовольствия, нежели, физического. Потому это можно делать лишь изредка, когда ты уже немного устала от монотонных поступательных движений.

Покрой зубы губами, немного сожми рот и держа член одной рукой, а яички другой, медленно двигайся по основанию члена взад и вперед. Если ты хорошо контролируешь свою челюсть и не боишься задеть головку зубами, можешь использовать эту технику иногда, чтобы разнообразить процесс.

В то время, как головка выходит изо рта, можешь совершать круговые движения языком по ней, это доставит мужчине особое удовольствие.

Также можешь попробовать гладить пенис то нижней, то верхней частью языка. Их фактура совершенно разная, шероховатость будет чередоваться с гладкостью, и ощущения от таких манипуляций кардинально разнятся.

Как и в любом другом деле в оральном сексе очень важно внимание к деталям и твое лично отношение к процессу. Экспериментируй, упражняйся, это может стать вашей новой приятной игрой в постели, если ты будешь просить у него подсказок и изображать прилежную ученицу.

Все еще остались вопросы? Вот тебе инфографика с советами!

Если все равно хотелось бы более практического пособия, посмотри это видео.

Как правильно делать классный минет: видео