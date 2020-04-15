Названы шесть вещей, которые нужны мужчинам в отношениях

Каждому мужчине в отношениях с женщиной нужно что-то совершенно свое и нет общего рецепта, безотказно работающего со всеми.

Женщины и мужчины как два полюсы одной земли - инь и янь: женственность и мужественность, эмоции и логика. Сколько бы мы не пытались изучить и разобраться в них, те, в свою очередь, в нас - все напрасно. Каждый из нас живет по своим правилам и руководствуется своими инструкциями, смотрит на мир под своим углом.

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Вопрос «Чего хотят мужчины?» продолжает волновать не одно поколение представительниц прекрасного пола. Каждому мужчине в отношениях с женщиной нужно что-то совершенно свое и нет общего рецепта, безотказно работающего со всеми. Но существует некий базовый перечень ожиданий мужчины от отношений, придерживаясь которого у тебя есть все шансы стать для него той единственной и незаменимой, которую он искал всю свою жизнь, пишет edinstvennaya.ua.

Секс по обоюдному желанию

Он улучшает психическое и физическое состояние. Секс - это важнейшая составляющая здоровых отношений в паре. Чем больше и качественнее ты занимаешься сексом, тем сильнее становиться между вами связь. Не имея здоровой сексуальной жизни, сложно построить счастливые гармоничные отношения. Но и строить отношения «только на сексе» вряд ли получиться. Нужен баланс.

Уважение

Каждый мужчина стремится к тому, чтобы его уважали и ценили в отношениях. Без этого им намного сложнее реализоваться в обществе.

Верность

Любой адекватный мужчина будет искать верную и надежную спутницу для создания прочного союза. Ведь без доверия сложно раскрыться близкому человеку и наладить доверительные отношения.

Принятие

Здесь у нас есть что-то общее - мы все хотим, чтобы нас любили такими, какими мы есть. Без всех этих социальных масок и статусов, без навязчивого желания переделать под себя. Не зря писал Вольтер: «Попробуй изменить себя и ты поймешь, насколько ничтожен шанс, изменить других».

Отдача

Любые отношения не должны быть похожи на игру в одни ворота, где один делает все, а второй - принимающая сторона. Партнерство – это, прежде всего, взаимообмен: эмоциями, энергией, ресурсами. Если в отношениях нет отдачи, то рано или поздно начнут возникать конфликты, теряться интерес. Мужчина должен чувствовать, что его усилия и труд приложены не зря: благодарность, любовь и забота - лучшие мотиваторы.

Бытовой комфорт

Дом - это то место, в котором мужчина надеется на отдых, подзарядку и перезагрузку перед предстоящими сражениями в офисе, социуме. Никто не говорит, чтоб ты превращалась в мамочку и готовила ресторанное меню каждый день или гладила носки, крахмалила воротнички. Но про необходимый уровень уюта и комфорта все-таки следует позаботиться.