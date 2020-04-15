Если вы на расстоянии: 10 фантазий для секстинга в условиях изоляции

В условиях карантина многие оказались вдалеке друг от друга. Чтобы огонь в отношениях не угасал помогут игривые сообщения.

Если социальное дистанцирование добралось и до вас и вы оказались вдалеке друг от друга в разных уголках города, страны или мира, то секстинг поможет поддержать "огонь" в отношениях.

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Вот несколько идей для того чтобы не дать партрену расслабиться, передает cosmo.

«Я скучаю по твоим губам на моей шее». Дай ему картинку, воспоминание. Пускай его взбудоражит ваш яркий совместный опыт.

«У меня спина выгибается от одной мысли о нашей будущей встрече». Не стесняйся упоминать отдельные части тела или твою реакцию на стимулы. Можно написать «Жду не дождусь нашей встречи», но это грустно и без фантазии, да и не то чтобы очень игриво.

«Через пару недель ты меня уже согреешь». Это нежно, без искры, но с обещанием и томлением. И что гораздо важнее — с примерными датами.

«Если бы ты слышал звуки, с которыми я…». Да, там в конце есть слово «мастурбирую», но необязательно вот так в лоб, можно и пошалить. Если твоему партнеру нравится, когда ты не сдерживаешься и устраиваешь настоящий концерт в постели (к слову, стоны и нас тоже подбадривают), то можешь пообещать ему сольное выступление в будущем. Или даже отправить голосовое сообщение.

«Когда мы снова встретимся, куда ты поцелуешь меня сначала? А потом?» Многообещающий игривый настрой. Говорите друг с другом о первой встрече после изоляции — это поможет немного скрасить ожидание.

«А ты можешь мне оставить голосовое? Я тут немного балуюсь, а твой голос мне поможет закончить поскорее». Прямо, как двери, весьма откровенно, зато шансов на то, что сейчас завяжется интересная переписка или обмен голосовыми, очень высок.

«А кого из актрис ты считаешь самой сексуальной? Пришли ее фотку». Заодно проверите, совпадают ли у вас вкусы. А ты в ответ всегда можешь прислать фотографию симпатичного актера и спросить у своего партнера, счел бы он его привлекательным, если был бы девушкой.

«Вот думаю, что заказать в секс-шопе, поможешь с выбором?» Отличный способ познакомить его со своими предпочтениями и узнать о его. Заодно потом сможете придумать, как вы эти игрушки будете применять.

«Знаешь, мне приснился такой сон, как будто мы занимаемся сексом…» Не забудь посмаковать подробности и очень подробно описать, что и как происходило у тебя во сне.

«Очень влажная. Тренировалась сегодня. Или нет?..»