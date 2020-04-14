Секс на самоизоляции: идеи для безопасного интима во время пандемии

Ни от поцелуев, ни от секса в период карантина отказаться тяжело. Но давайте вместе подумаем, как сделать интимную жизнь безопасной.

Еще каких-то пару месяцев назад никому и в голову не могло прийти, что большая часть мира окажется в столь сложном эпидемиологическом положении, а коронавирус все активнее и активнее будет распространяться среди населения нашей планеты.

Эта пандемия автоматически изменила наш привычный ритм жизни, ценности, взгляды и приоритеты. Каждому из нас приходиться адаптироваться к новым условиям жизни, где слово «карантин» и вопрос «ты помыл руки?» звучат гораздо чаще, чем «опаздываю» и «кофе, пожалуйста», пишет Единственная.

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Коронавирус, просочился во все сферы нашей жизни, не обойдя и интимные ее стороны. Несмотря на то, что занятия сексом очень благотворно влияют на наш иммунитет - то, как и с кем ты это делаешь в период пандемии, имеет огромное значение. Ведь возможность подхватить COVID-19 во время секса весьма велика. Даже если у партнера нет каких-либо явно выраженных симптомов.

Старый друг лучше новых двух

Повезло по-крупному тем, кто имеет постоянного партнера, а еще лучше, если вы живете вместе. Тут и с интимной стороной все с минимальным риском, и время самоизоляции скоротать есть чем, да и здоровье поправить, гормональный фон улучшить. Одни сплошные достоинства.

А вот нового партнера в период пандемии лучше не заводить. Велик риск, ведь люди могут быть переносчиками этого вируса, при этом не имея никаких внешних симптомов. При интимной близости можно заразиться вирусом во время поцелуя (контактируя со слюной или обнимаясь), так как вирус живет и на коже человека. Вирус передается даже на расстоянии от 1,5 метра, если человек кашляет, чихает, сплевывает.

Безопасное ложе

Секс вне дома тоже лучше отложить к более спокойным временам. Ведь ты не всегда можешь обеспечить чистоту и дезинфекцию тех мест, где собираешься этим заняться. Тем более ученые утверждают, что COVID-19 весьма живуч и может сохранять жизнеспособность на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.

Руки прочь!

В отличие от венерических болезней COVID-19 не живет на слизистых человека. Потому если соблюдать необходимые правила гигиены и не трогать грязными руками интимные места, то шанс инфицироваться сводиться к нулю. Водные процедуры с мылом до и после секса тоже очень приветствуются, несмотря на то, что этим вирусом нельзя заболеть при половом акте, им спокойно можно инфицироваться после - обнимаясь и соприкасаясь потными телами.

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Займись сексом прямо во время проведения водных процедур - идеальный вариант.

Самообслуживание

Ну и, конечно же, давай вспомним об самоудовлетворении - самом надежном способе релаксации в столь непростое время. Не забывай мыть с мылом и дезинфицировать секс-игрушки и, конечно же, руки. Помни про гаджеты, незаменимые, как воздух, последние два десятилетия - они тоже в состоянии скрасить тебе вынужденное одиночество, окунув в мир виртуальных утех и удовольствий. А еще они уж точно не несут коронавирусной угрозы.